Toruń stawia na kwietne łąki! Taki widok na osiedlu Jar. "Estetyczne i ekologiczne"

Kwietne łąki w Toruniu - estetyka i ekologia w jednym

Sylwia Derengowska z MZK w Toruniu przypomniała nam, że kwietne łąki wzdłuż ul. Watzenrodego powstały przy okazji budowy trasy tramwajowej na północ Torunia.

- Gdy kwitną, robią duże wrażenie - podkreśliła rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacji. Obecnie królują na nich maki, cykoria podróżnik, chabry i rumianek, a wkrótce pojawią się kolejne gatunki kwiatów. - Na Jarze pięknie to wszystko wygląda - zachwyca się nasza czytelniczka pani Aleksandra.

Dlaczego warto stawiać na kwietne łąki w miastach?

W swoim komunikacie rzeczniczka MZK zaznacza, że kwietne łąki to doskonałe rozwiązanie urbanistyczne, szczególnie wzdłuż pasów ruchu miejskiego. Łąki są nie tylko efektowne, ale przede wszystkim ekologiczne. Wykorzystanie roślin łąkowych realnie ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery i sprzyja oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń.

- Łąka jest o wiele silniej ukorzeniona niż trawnik, co czyni ją bardziej odporną na podtopienia i długie susze. W obecnych warunkach klimatycznych ma to ogromne znaczenie. Dodatkowo, kwietne łąki wzbogacają miejski ekosystem. Stanowią oazę bioróżnorodności, dając pożywienie i schronienie pożytecznym owadom, ptakom i małym ssakom. Przyciągają pszczoły, motyle i inne owady zapylające, wspierając lokalny ekosystem. Co więcej, obniżają temperaturę w upalne dni, co jest szczególnie ważne w betonowych miastach - wyjaśnia Sylwia Derengowska.

Mniej koszenia, więcej korzyści

Kolejną zaletą kwietnych łąk jest fakt, że nie trzeba ich kosić tak często jak trawników. Dzięki temu w mieście jest mniej hałasu emitowanego przez kosiarki. Ponadto, nie giną mieszkające w trawie stworzenia, takie jak krety czy jeże, co często zdarza się podczas koszenia tradycyjnych trawników. Toruń pokazał, że kwietne łąki mogą być doskonałą alternatywą. Czy kolejne miasta będą szły w tym kierunku? Czas pokaże. Jedno jest pewne - warto zajrzeć do naszej galerii ze zdjęciami, aby zobaczyć efekty powstania kwietnych łąk na Jarze.

Źródło: MZK w Toruniu