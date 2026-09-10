Wielka rewolucja w komunikacji miejskiej w Toruniu. Potężne zmiany od 1 marca. Ujawnili szczegóły

Nowy rozdział komunikacji miejskiej w Toruniu. Paweł Gulewski odkrywa karty

Szczegóły planowanych zmian w komunikacji miejskiej w Toruniu ogłoszono 10 września. Jak zapowiadają urzędnicy, nowa siatka połączeń, która ma zacząć obowiązywać 1 marca 2027 roku, znacznie ułatwi życie pasażerom. - Zaczynamy nowy rozdział komunikacji miejskiej. Stawiamy na częstotliwość, bezpośredniość i rozwiązania wypracowane wspólnie z mieszkańcami - stwierdził prezydent Torunia Paweł Gulewski.

Włodarz miasta podkreślił, że niedługo opublikowany zostanie raport podsumowujący proces konsultacji społecznych. - 71,2% uwag zostało rozpatrzonych pozytywnie - zaznaczył Paweł Gulewski. - Jest to zaprzeczenie formułowanych tez, że robimy konsultacje dla konsultacji. Naprawdę chcieliśmy solidnie porozmawiać z mieszkańcami, bo w tej sprawie ich głos jest bardzo ważny. Nie można budować nowego modelu transportu publicznego bez opinii pasażerów, czyli ludzi, którzy na co dzień są zainteresowani, w jaki sposób jest on realizowany - dodał prezydent.

Przedstawiciele urzędu przekazali, że swoje zdanie w sprawie reformy wyraziło 1939 osób. W spotkaniach na żywo udział wzięło 179 mieszkańców, natomiast pozostali przesłali swoje opinie drogą elektroniczną. W efekcie zgromadzono 1142 unikalne opinie, w których zawarto 4299 szczegółowych uwag dotyczących propozycji urzędników. Każda z nich została dokładnie sprawdzona przez specjalistów z magistratu oraz ekspertów z firmy Trako Projekty Transportowe.

- Nastawiamy się na bezpośredniość, na częstotliwość. Docelowo, z 60 linii autobusowych, planowanych w nowym modelu jest 49. Dają one potężny potencjał startowy - zadeklarował Gulewski.

Toruń 2027. Najważniejsze założenia reformy układu linii autobusowych

Początkowo planowano usunąć linię nr 34, jednak w wyniku głosów mieszkańców, trasa ta nie zniknie z rozkładu.

Utrzymano również funkcjonowanie linii 14, kluczowej dla osób podróżujących ze Stawek w stronę Cmentarza Centralnego oraz północnych osiedli.

Korekcie ulegnie trasa 12 innych połączeń: 11, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 113 oraz 131.

Władze wycofały się z pomysłu nazywania tras podmiejskich literą „M”. Linie 113, 115 i 151 zachowają dotychczasową numerację.

W godzinach szczytu autobusy linii 26 będą podjeżdżać na przystanki co 7,5 minuty.

Odsetek bezpośrednich podróży ma wzrosnąć z 68,5 do 78,8%, co przełoży się na 44 nowe połączenia bez konieczności przesiadki.

Zgodnie z nowymi założeniami, wydłużona trasa linii 11 usprawni dojazd z Jaru w rejon Dworca Głównego.

Linia 27 będzie kursować z okolic dworca na Rudak.

Z kolei autobusy numer 27 i 44 będą w niedziele rozpoczynać pracę o 5:00. Pasażerowie przyjeżdżający wieczornym pociągiem z Warszawy będą mogli skorzystać z linii 44 w dalszej podróży.

Do dyspozycji pasażerów oddane zostaną linie ekspresowe X30 i X44, których zadaniem będzie błyskawiczne połączenie oddalonych dzielnic z najważniejszymi punktami w mieście. Według przewidywań skróci to czas przejazdu średnio o 41%, a w skrajnych przypadkach zyski czasowe mogą osiągnąć 25 minut.

Zmieniona trasa linii 26 ułatwi dojazd do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Dostęp do tej placówki medycznej będzie możliwy również z Podgórza (linia 21) oraz z Jaru (linia 11).

Przedłużenie linii 16 pozwoli mieszkańcom Bielaw i Grębocina na łatwiejszy dojazd do przychodni na ulicy Skłodowskiej-Curie.

Z osiedla Skarpa będzie można dojechać bezpośrednio do Miejskiej Przychodni Specjalistycznej dzięki modyfikacji linii 31.

Połączenie Kaszczorka i rejonu ulicy Sobieskiego z kampusem UMK zapewni linia 113, która w wybranych kursach obsłuży również mieszkańców Osiedla Brzezina.

W rozkładzie linii 21 pojawią się kursy zaplanowane przed godziną 6:00, co pomoże w dojazdach pracownikom zakładów w okolicach dawnej Elany.

Wszystkie zaplanowane modyfikacje można znaleźć na oficjalnej witrynie toruńskiego ratusza. Grafiki udostępniliśmy również w naszej galerii.

Nowe rozkłady jazdy MZK Toruń. Wiemy, kiedy zostaną opublikowane

Chociaż kształt nowej siatki połączeń został już zatwierdzony, dokładne godziny odjazdów wciąż są opracowywane. Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, przekazał, że rozkłady ujrzą światło dzienne w listopadzie. Do tego momentu trwać będą badania natężenia ruchu oraz analizy czasu podróży między najważniejszymi punktami miasta i poszczególnymi przystankami.

Gotowe rozkłady jazdy stanowić będą podstawę drugiej fazy kampanii informacyjnej. Oprócz montażu nowych schematów komunikacyjnych i tablic na przystankach zaplanowano również akcje z udziałem pracowników urzędu, którzy będą tłumaczyć pasażerom nadchodzące zmiany.

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