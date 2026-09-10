Adoptuj psiego lub kociego seniora. Wyjątkowy piknik w Toruniu

W Toruniu wystartuje XIII Piknik Przyjaciół Schroniska

Piknik Przyjaciół Schroniska to coroczna impreza rodzinna, której głównym założeniem jest zachęcanie do przygarniania psów i kotów z toruńskiej placówki dla bezdomnych zwierząt. W rozmowie z Radiem ESKA Toruń Lena Kowalewska, reprezentująca schronisko, podkreśla, że obecna edycja koncentruje się na najstarszych podopiecznych. Cała inicjatywa odbywa się pod hasłem „Niech jesień będzie złota, adoptuj psa lub kota”, co nawiązuje do jesieni życia zwierząt. Kowalewska zwraca uwagę, że wiele z nich spędza ten czas w samotności, chociaż zasługują na prawdziwy dom.

- Chcemy podkreślić to, że seniorek to nie zawsze tylko weterynarz, leki i ostatnie miesiące, ale czasem to jest naprawdę wesoły pies lub kot, który ma jeszcze wiele do pokazania i wiele do przeżycia - podkreśla Kowalewska w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji

Dla uczestników zaplanowano wiele niespodzianek, w tym ogromne maskotki przypominające bohaterów z bajek, zajęcia rękodzielnicze dla najmłodszych oraz specjalny tor przeszkód dla czworonogów. Według słów Leny Kowalewskiej na miejscu znajdzie się również punkt gastronomiczny, stoiska z książkami i roślinami oraz bardzo popularna loteria z nagrodami.

- Atmosfera co roku jest naprawdę rewelacyjna. Wszyscy świetnie się bawią we wspaniałym towarzystwie, ponieważ ludzie, którzy kochają zwierzęta i chcą im pomagać, to są cudowni ludzie - zapewnia Lena Kowalewska.

Nawet w dniu trwania imprezy można jeszcze przynosić przedmioty, które posłużą jako nagrody w loterii. Goście będą mieli okazję do rozmów ze specjalistami, takimi jak behawioryści, dietetycy czy eksperci od zoofizjoterapii. To doskonała szansa, by rozwiać ewentualne obawy związane z adopcją starszego pupila i dowiedzieć się więcej o opiece nad zwierzęcymi seniorami.

Schronisko szuka domu dla suczki Telmy

Rekordzistką pod względem czasu spędzonego w toruńskim schronisku jest suczka o imieniu Telma, która została ocalona z placówki w Radysach. Pracownicy schroniska nie tracą nadziei, że znajdzie się osoba, która otoczy Telmę opieką. W Toruniu funkcjonuje już rodzina, która specjalizuje się w przygarnianiu psich seniorek. Twórcy Pikniku liczą na to, że dzięki tegorocznej inicjatywie liczba osób chętnych do adopcji zauważalnie wzrośnie.

Trzynasta odsłona Pikniku Przyjaciół Schroniska odbędzie się w niedzielę, 13 września, w Psim Parku. Wydarzenie potrwa od 12:00 do 16:00. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia na Facebooku.

Tak wyglądał IX Piknik Przyjaciół Schroniska na zdjęciach! Zobacz galerię!

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