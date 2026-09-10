Pogoda w Toruniu. Prognoza na 11-13 września

Weekend w Toruniu rozpocznie się spokojnie, ale z dużą ilością chmur. Największą zmianę w pogodzie mieszkańcy odczują w sobotę, kiedy na termometrach zobaczymy najwyższe wartości. Niestety, dobra aura nie utrzyma się do końca weekendu – niedziela przyniesie opady deszczu i lekkie ochłodzenie w ciągu dnia w porównaniu do soboty.

Chłodny i pochmurny, ale suchy piątek

Początek weekendu, 11 września, upłynie w Toruniu pod znakiem dużego zachmurzenia. Niebo w większości dnia będzie zasnute chmurami, ale prognozy nie przewidują opadów. Temperatura będzie się wahać od około 8 stopni Celsjusza w najchłodniejszym momencie nocy do maksymalnie 17 stopni w ciągu dnia. Wiatr będzie bardzo słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota będzie najcieplejszym dniem

Sobota, 12 września, zapowiada się jako pogodowy punkt kulminacyjny tego weekendu. To będzie zdecydowanie najcieplejszy dzień. Temperatura minimalna wyniesie około 10 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia termometry mogą wskazać nawet 21 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie umiarkowane, co daje szansę na chwile ze słońcem. Tego dnia również nie powinno padać. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do około 3 m/s.

Deszczowa i pochmurna niedziela na zakończenie

Niestety, aura zmieni się w niedzielę, 13 września. Tego dnia nad Toruniem znów zbiorą się gęste chmury, z których pojawią się niewielkie opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa niż w sobotę i sięgnie maksymalnie 19 stopni. Cieplejsza okaże się za to noc, z temperaturą minimalną na poziomie około 14 stopni. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Toruniu?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany dostosować do warunków. Sobota, jako najcieplejszy i najprzyjemniejszy dzień, będzie idealna na aktywności na świeżym powietrzu. To świetny moment na dłuższy spacer po mieście, wycieczkę rowerową czy relaks w jednym z parków. Z kolei pochmurny piątek i deszczowa niedziela to dobra okazja, by skorzystać z bogatej oferty kulturalnej miasta, odwiedzić interesujące wystawy lub spędzić czas w klimatycznej kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather