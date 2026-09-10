Więcej autobusów i tramwajów w Toruniu. Jest komunikat

Toruń: Więcej tramwajów i autobusów przy okazji żużlowego hitu

W niedzielny wieczór (13 września, 19:30) kibice z Torunia i Lublina będą się emocjonować rewanżowym półfinałem PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń podejmie Orlen Oil Motor. O wydarzeniu nie zapomnieli przedstawiciele MZK w Toruniu, którzy przekazali, jak będzie funkcjonowała komunikacja miejska. Na Motoarenę będzie można bez większych problemów dojechać autobusem lub tramwajem.

W komunikacie rzeczniczki Miejskiego Zakładu Komunikacji czytamy, że uruchomione zostaną:

dodatkowe kursy tramwajów linii nr 2 z pętli Elana o godz. 18:12, 18:26;

dodatkowe autobusy "za tramwaj" z pętli Olimpijska o godz.: 18:00 i 18:15 - autobusy te do Alei Solidarności pojadą trasą linii nr ZT5 i dalej ul. Czerwona Droga - Kraszewskiego - Bema - Broniewskiego - Szosa Bydgoska.

- Jednocześnie przypominamy, że dojazd na Motoarenę z centrum miasta możliwy jest także tramwajami linii nr 3 z przystanku Aleja Solidarności. Po zakończeniu zawodów, około godziny 21:20, z pętli Motoarena - zostaną uruchomione dodatkowe kursy tramwajów linii nr 2 i 3 oraz autobusów "za tramwaj" do pętli Olimpijska, które pojadą ulicami: Szosa Bydgoska - Broniewskiego - Bema - Kraszewskiego - al. św. Jana Pawła II - Wały gen. Sikorskiego - Aleja Solidarności i dalej po trasie linii nr ZT5 - wylicza Sylwia Derengowska, rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu.

Niedzielny mecz żużlowy zrelacjonujemy rzecz jasna w "Super Expressie". W naszym serwisie znajdziecie też galerię ze zdjęciami kibiców z Motoareny. Przypomnijmy - "Anioły" przystąpią do rewanżu z sześciopunktową zaliczką, którą wywalczyły w stolicy Lubelszczyzny.

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