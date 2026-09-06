PRES Toruń odczarował stadion w Lublinie! Zrobili to po 31 latach

Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń 42:48

Orlen Oil Motor Lublin - 42

9. Martin Vaculik - 2+1 (0,1*,-,1)

10. Fredrik Lindgren - 4 (2,2,0,0,0)

11. Kacper Woryna - 8 (1,3,1,3,0)

12. Mateusz Cierniak - 9 (0,1,3,3,2)

13. Bartosz Zmarzlik - 14 (2,3,3,3,1,2)

14. Bartosz Bańbor - 2+1 (1,1*,0)

15. Bartosz Jaworski - 3+1 (0,1,2*)

16. Dawid Cepielik - NS

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

1. Patryk Dudek - 4+1 (3,0,1*,0)

2. Robert Lambert - 6 (1,2,2,t,1)

3. Norick Bloedorn - 9+2 (2*,0,1*,3,3)

4. Mikkel Michelsen - 12 (3,2,2,2,3)

5. Emil Sajfutdinow - 11+1 (3,3,2,2*,1)

6. Antoni Kawczyński - 3+1 (2*,0,0,1)

7. Mikołaj Duchiński - 3 (3,0,0)

8. Bartosz Derek - NS

Bieg po biegu:

1. (67,92) Dudek, Bloedorn, Woryna, Vaculik - 1:5

2. (68,94) Duchiński, Kawczyński, Bańbor, Jaworski - 1:5 (2:10)

3. (67,80) Sajfutdinow, Zmarzlik, Lambert, Cierniak - 2:4 (4:14)

4. (67,68) Michelsen, Lindgren, Bańbor, Kawczyński - 3:3 (7:17)

5. (68,16) Woryna, Michelsen, Cierniak, Bloedorn - 4:2 (11:19)

6. (67,23) Zmarzlik, Lambert, Jaworski, Dudek - 4:2 (15:21)

7. (68,41) Sajfutdinow, Lindgren, Vaculik, Duchiński - 3:3 (18:24)

8. (67,78) Zmarzlik, Michelsen, Bloedorn - 3:3 (21:27)

9. (67,35) Zmarzlik, Lambert, Dudek, Lindgren - 3:3 (24:30)

10. (67,76) Cierniak, Sajfutdinow, Woryna, Kawczyński - 4:2 (28:32)

11. (67,78) Cierniak, Michelsen, Vaculik, Dudek - 4:2 (32:34)

12. (68,31) Woryna, Jaworski, Kawczyński, Duchiński - 5:1 (37:35)

13. (67,93) Bloedorn, Sajfutdinow, Zmarzlik, Lindgren - 1:5 (38:40)

14. (67,97) Bloedorn, Cierniak, Lambert, Lindgren - 2:4 (40:44)

15. (67,98) Michelsen, Zmarzlik, Sajfutdinow, Woryna - 2:4 (42:48)

Sędzia: Krzysztof Meyze

Widzów: ok. 9 tysięcy

Pierwsza odsłona boju o finał PGE Ekstraligi w Lublinie dla...

Początek zawodów zupełnie nie przypominał tego, co zazwyczaj oglądaliśmy na terenie "Koziołków". Najpierw Patryk Dudek i Norick Bloedorn pokonali podwójnie Kacpra Worynę oraz Martina Vaculika. Niemiec wyszarpał dwa punkty z bonusem po ładnej walce na dystansie. Chwilę później... w takim samym stosunku wygrali juniorzy PRES Toruń! Mikołaj Duchiński nie miał większych problemów, a Antoni Kawczyński obronił się przed Bartoszem Bańborem. Jeszcze w pierwszej serii błysnęli Emil Sajfutdinow z Mikkelem Michelsenem, a Robert Lambert stoczył wyrównany bój ze Zmarzlikiem. Duńczyk wytrzymał próbę nerwów. W pierwszym podejściu do biegu nr 4 upadł, a z jego motocykla posypały się iskry. W powtórce były zawodnik Motoru nie miał sobie równych. Na tablicy wyników był szokujący dla wielu wynik - 7:17!

Druga seria przyniosła nieco więcej powodów do optymizmu dla kibiców Motoru. Swoje biegi wygrywali Zmarzlik i Woryna, a Patryka Dudka pokonał Bartosz Jaworski! Motor mógł jeszcze bardziej zmniejszyć przewagę "Aniołów", ale Fredrik Lindgren dał się wyprzedzić Sajfutdinowowi. Gospodarze zaczęli konsekwentnie zbliżać się do mistrzów Polski.

Swoje robił Bartosz Zmarzlik, szybki był również Mateusz Cierniak, ale problemem była postawa Martina Vaculika i Fredrika Lindgrena. Słowak został zmieniony w trzeciej serii i ta decyzja Jacka Ziółkowskiego się obroniła, ponieważ mistrz świata z Polski pokonał parę Lambert - Dudek.

W drugiej części zawodów wyraźnie lepsi byli gospodarze. W rolę lidera wcielał się wspominany wyżej Cierniak, który w imponującym stylu wygrał bieg nr 11. Chwilę później, w arcyważnym momencie taśmy dotknął Robert Lambert, co wykorzystali gospodarze i podwójnie pokonali młodzieżowców "Aniołów". To oznaczało pierwsze w tym meczu prowadzenie Motoru. Kiedy wydawało się, że wszystko idzie po myśli "Koziołków"... Bloedorn i Sajfutdinow podwójnie pokonali Zmarzlika i Lindgrena! Niemiec rewelacyjnie wyskoczył ze startu, a Rosjanin z polskim paszportem utrzymał za plecami wychowanka Stali Gorzów. Goście odzyskali prowadzenie!

W wyścigach nominowanych bohaterem ponownie był rewelacyjny tego dnia Bloedorn. Niemiec zaliczył drugą tego dnia trójkę, broniąc się przed Cierniakiem. Na dystansie Lambert poradził sobie z Lindgrenem i zrobiło się 44:40. W ostatniej gonitwie dnia najlepszy był Michelsen, kolejny z bohaterów Torunian. Na tablicy wyników pojawił się wynik 48:42, ponieważ Sajfutdinow był lepszy od Woryny.

PRES Grupa Deweloperska Toruń wygrał w Lublinie po raz pierwszy od czasu awansu Motoru do PGE Ekstraligi z 2018 roku. Ostatni ich triumf na tym stadionie to był rok 1995. Goście będą wracać do grodu Kopernika w znakomitych nastrojach, ponieważ wykonali arcyważny krok w kierunku wielkiego finału. Dla Orlen Oil Motoru to druga domowa porażka w sezonie 2026.

- Panowie, po prostu wam dziękujemy - przekazali kibice gości drużynie z Torunia. Fani nie wyobrażają sobie scenariusza, w którym ich ulubieńcy wypuszczą przewagę na Motoarenie.

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