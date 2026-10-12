Tragiczny pożar kamienicy w Kujawsko-Pomorskiem. W zgliszczach znaleziono dwa ciała

Ogień wybuchł późnym wieczorem

Do pożaru doszło w niedzielę, 11 października, tuż przed północą w miejscowości Nowe w powiecie świeckim. Zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło po godz. 23. Ogień objął budynek mieszkalny przy ul. Długiej 16. Na miejsce skierowano aż 11 zastępów straży pożarnej, w tym oficera operacyjnego powiatu.

Po przybyciu pierwszych jednostek sytuacja była bardzo poważna. Pożar objął znaczną część kamienicy, a akcja gaśnicza wymagała zaangażowania dużych sił ratowniczych. Strażakom udało się opanować ogień, jednak podczas przeszukiwania pogorzeliska dokonano makabrycznego odkrycia.

W zgliszczach odnaleziono dwa ciała

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu, po ugaszeniu pożaru strażacy przeszukali pomieszczenia budynku. W trakcie tych działań odnaleźli zwęglone zwłoki dwóch osób. Kamienica uległa całkowitemu spaleniu.

Na razie służby nie podały do publicznej wiadomości tożsamości ofiar. Nie są również znane oficjalne przyczyny powstania pożaru. Ich ustaleniem zajmą się policjanci i biegli z zakresu pożarnictwa.

Śledczy będą wyjaśniać przyczyny tragedii

Po zakończeniu akcji gaśniczej teren został zabezpieczony. W najbliższych dniach śledczy przeprowadzą oględziny pogorzeliska oraz szereg czynności mających wyjaśnić, co doprowadziło do wybuchu pożaru i śmierci dwóch osób. Informacje dotyczące wieku i płci ofiar nie zostały jeszcze ujawnione.

To kolejna tragiczna interwencja strażaków w regionie w ostatnich tygodniach. Ratownicy przypominają, że wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego wzrasta ryzyko pożarów budynków mieszkalnych. Państwowa Straż Pożarna od lat apeluje o regularne kontrole instalacji grzewczych oraz montowanie czujników dymu i tlenku węgla.

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