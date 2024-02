Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego wyjaśniają okoliczności śmiertelnego w skutkach wypadku, do którego doszło 17 lutego, po godzinie 20:00. Funkcjonariusze podkreślają, że teren, gdzie doszło do tragedii znajduje się poza obszarem zabudowanym i jest nieoświetlony. Niestety, 52-letnia piesza poruszała się lewą stroną drogą i nie miała elementów odblaskowych. Wiele wskazuje na to, że dlatego 34-letni kierujący samochodem marki Kia nie miał szans jej zauważyć.

- W wyniku zdarzenia mieszkanka Zakrzewa poniosła śmierć na miejscu. Kierujący został przebadany przez mundurowych na zawartość alkoholu w organizmie, był trzeźwy - informuje nas st. asp. Marta Białkowska-Błachowicz, oficer prasowa KPP w Aleksandrowie Kujawskim.

Zakrzew: Tragiczny wypadek, piesza nie żyje. Apel policji w sprawie odblasków

Oficer prasowa aleksandrowskiej komendy przypomina o obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Pamiętajmy, że mogą one uratować życie.

- Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Pamiętajmy, pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów - podkreśla starsza aspirant Białkowska-Błachowicz. Nasza redakcja przyłącza się do tego apelu. Rodzinie i bliskim zmarłej składamy wyrazy współczucia.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Straszny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Galeria ze zdjęciami ku przestrodze