Tramwaj wypadł z szyn! Utrudnienia w Toruniu

Toruń: Tramwaj wypadł z szyn

Do zdarzenia doszło ok. godziny 8:30 na Rubinkowie. Zaalarmował nas o nim jeden z czytelników, za co bardzo dziękujemy. - Właśnie jadę jedynką i już jeździ inaczej, nie jedzie prosto na Odrodzenia, tylko skręciła w Aleję Jana Pawła II - napisała do nas pani Maria.

Rzeczniczka MZK w Toruniu Sylwia Derengowska poinformowała nas, że Zakład organizuje komunikację zastępczą.

Uwaga pasażerowie! Na ul. Ślaskiego tramwaj linii nr 1 wyjechał z szyn. W związku z tym tramwaje linii nr 1, 5 i 6 w kierunku pętli Olimpijska kursują tylko do al. Solidarności. Na odcinku od al. Solidarności do pętli Olimpijska zadysponowano zastępczą komunikację autobusową - wyjaśniła rzeczniczka.

Autobusy zastępcze zatrzymują się na przystankach autobusowych w pobliżu przystanków tramwajowych.

Nie wiadomo jeszcze, ile potrwają utrudnienia.

MZK apeluje, aby śledzić komunikaty na tablicach Systemu Informacji Pasażerskiej

MZK przeprasza za utrudnienia

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].