Prognoza IMGW: Powrót upałów, a potem burz z ulewnymi deszczami

Zaczął się wrzesień, więc lato powoli będzie ustępowało jesieni. Tak wygląda kalendarz, ale pytanie, czy pogoda zamierza się do niego dostosować? Z prognozy synoptycznej IMGW wynika, że czeka nas jeszcze przynajmniej jedno uderzenie gorąca. Upały ponownie zagoszczą w Polsce. To nie jedyny problem, związany z warunkami atmosferycznymi. Zdaniem ekspertów, trzeba się liczyć z burzowymi klimatami. Kiedy to nastąpi? Na przeważającym obszarze kraju tydzień rozpocznie się spokojnie i za wyjątkiem obszarów górskich, gdzie w poniedziałek i we wtorek może przelotnie popadać i zagrzmieć, będzie na ogół pogodnie i sucho.

Przelotne opady deszczu i burze w zachodniej połowie kraju pojawią się od czwartku, w części wschodniej pogodnie i sucho powinno być również w kolejnych dniach. Na początku tygodnia z południa ponownie zacznie napływać gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego i od wtorku do czwartku lub piątku wrócą upały - podaje IMGW.

Ostrzeżenia IMGW przed upałami to nie wszystko

Już w poniedziałek (2 września) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia (żółte i pomarańczowe alerty). Komunikaty dotyczące upałów wchodzą w życie we wtorek. Na mapie z ostrzeżeniami wyjątkiem jest tylko województwo podlaskie, gdzie synoptycy nie przewidują upałów.

Wtorek będzie bardzo gorący. W województwie dolnośląskim termometry pokażą nawet 34 stopnie Celsjusza, a w Toruniu, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Rzeszowie i Lublinie trzeba się liczyć z 33 stopniami. Na zachodzie kraju mogą wystąpić noce tropikalne z temperaturami minimalnie przekraczającymi 20 stopni.

Burze najbardziej zagrażają mieszkańcom zachodniej i południowo zachodniej Polski. Przelotne deszcze, które będą towarzyszyć burzom są zapowiadane na czwartek i najpewniej zostaną do końca weekendu. Na sobotę i niedzielę synoptycy z IMGW przewidują konkretne ochłodzenie. - Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 24°C do 28°C, chłodniej tylko na północy, od 19°C do 23°C - czytamy w prognozie na bieżący tydzień.

Codzienne prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Warto również śledzić ostrzeżenia Instytutu oraz lokalnych centrów zarządzania kryzysowego.