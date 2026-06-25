Pogoda dla Torunia na weekend: 26-28 czerwca

Prognozy na najbliższe dni w Toruniu są jednoznaczne – czeka nas fala letnich upałów, która nasili się w trakcie weekendu. Aura będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz, choć wysokie temperatury mogą dawać się we znaki. Przez całe trzy dni nie spadnie ani jedna kropla deszczu.

Słoneczny i gorący początek weekendu

Weekend rozpocznie się już w piątek od prawdziwie letniej pogody, która od razu ustawi wysoko poprzeczkę. W Toruniu od rana będzie słonecznie, a bezchmurne niebo sprawi, że temperatura szybko poszybuje w górę, osiągając w najcieplejszym momencie dnia nawet 32 stopnie Celsjusza. Po zachodzie słońca przyjdzie ochłodzenie do około 14 stopni. Wiatr będzie słaby, jego prędkość wyniesie około 2 m/s.

Sobota jeszcze cieplejsza

Sobota przyniesie kontynuację upalnej aury i kolejny, odczuwalny wzrost temperatury. Termometry w Toruniu wskażą do 33 stopni, a słońce ponownie będzie dominować na niebie. Co istotne, noc z soboty na niedzielę okaże się znacznie cieplejsza od poprzedniej – temperatura minimalna utrzyma się na poziomie około 19 stopni. Wiatr nieznacznie przybierze na sile, ale wciąż pozostanie lekki, osiągając w porywach około 3 m/s.

Niedziela z kulminacją upałów

Kulminacja weekendowego ocieplenia przypadnie jednak na niedzielę. To będzie zdecydowanie najgorętszy dzień w Toruniu, z temperaturą sięgającą aż 35 stopni. Ciekawym zjawiskiem będzie pojawienie się na niebie umiarkowanego zachmurzenia. Chmury mogą na chwilę przysłonić słońce, ale nie wpłyną na odczucie gorąca. Noc również zapowiada się bardzo ciepła, z temperaturą w okolicach 21 stopni. Wiatr ponownie osłabnie.

Jak spędzić upalny weekend w Toruniu?

Tak wysokie temperatury i bezdeszczowa pogoda to idealna okazja do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Warto jednak szukać ochłody i cienia, na przykład w miejskich parkach lub w pobliżu wody. Największy upał przypadnie na godziny popołudniowe, dlatego intensywniejszy wysiłek fizyczny lepiej zaplanować na poranek lub późny wieczór. Ciepłe wieczory i noce będą z kolei sprzyjać długim spacerom, gdy temperatura stanie się bardziej komfortowa.

Dane pogodowe: OpenWeather