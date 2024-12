W Toruniu starsi i młodsi uderzają w białą piłeczkę. Każdy może dołączyć

Mówi się, że sport łączy starszych i młodszych. Doskonałym przykładem na to jest to co się dzieje w każdy piątek w niewielkiej sali przy ulicy Świętek Katarzyny 9 w Toruniu. Tam odbywają się turnieje tenisa stołowego. Do tej pory w tym roku było ich już 15. Teraz 27 grudnia odbędzie się ostatni w tym roku. Po nim zostaną wręczone nagrody.

- W zawodach mógł wystąpić każdy amator białej piłeczki - mówi nam Rafał Utylski z klubu KS Nowa Era. - Rywalizacja była międzypokoleniowa. Najmłodszy zawodnik miał 9 lat, zaś najstarszy 70. Zawody odbywają się dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sport dla wszystkich - dodaje.

27 grudnia w sali KS Nowa Era będą świętować na całego. Tego dnia zostaną również wręczone nagrody w amatorskiej lidze tenisa stołowego. W tych rozgrywkach wzięło udział 80 tenisistów amatorów.

- Były też panie. Wszyscy dobrze się bawili - zapewnia nas Rafał Utylski/