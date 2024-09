W Toruniu tory prowadzą na trawnik. Absurd, czy przemyślane działanie?

Kuriozalny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Traktorzysta zrobił to i sam zadzwonił na policję

Tory tramwajowe prowadzące na trawnik to niecodzienny widok. Tymczasem przy ul. Legionów w Toruniu znajdziemy właśnie taki przypadek. Dlaczego? Najzwyczajniej w świecie doszło do zmiany planów. Przy Legionów miała powstać nowoczesna zajezdnia i stąd te rozjazdy. Po zmianie lokalnych władz, prezydent Paweł Gulewski zdecydował, że lepszą lokalizacją będzie teren przy Szosie Bydgoskiej. Gospodarz grodu Kopernika zaznaczył, że analiza istniejących korytarzy transportu tramwajowego zawarta w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Torunia wykazała, że w docelowym, optymalnym scenariuszu rozwoju miasta rekomenduje się budowę nowych linii tramwajowych na zachód Torunia.

Budowa zajezdni tramwajowej w nowej lokalizacji, nieopodal Szosy Bydgoskiej, a także budowa nowej linii tramwajowej łączącej pętlę Motoarena z zajezdnią, zapoczątkują realizację tej strategii. Nowy odcinek torowiska zapewni dojazd do punktów handlowo-usługowych zlokalizowanych na tym obszarze oraz do stadionu żużlowego - wyjaśnił prezydent Gulewski.

Co dalej z torami?

Nowa zajezdnia ma kosztować ok. 130 milionów złotych. Planowany termin zakończenia budowy to pierwszy kwartał 2029 roku. A co się stanie z torami, które obecnie prowadzą na trawnik?

Na tym etapie nie planujemy demontażu torów. Ostatecznie, gdy już powstanie nowa zajezdnia w nowej lokalizacji to już nie będą potrzebne. Być może podejmiemy decyzję o ich rozmontowaniu - powiedział prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki, cytowany przez ototorun.pl.

Źródło: Oto Toruń, inf. własna

Galeria ze zdjęciami: Tory prowadzą na trawnik w Toruniu