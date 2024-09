Toruń zyska nową linię tramwajową za 40 milionów złotych. To nie wszystko

W komunikacie MZK, który powstał we współpracy z Urzędem Miasta Torunia czytamy, że nowa linia tramwajowa ma być dwutorowa i połączyć pętlę Motoarena z nową zajezdnią. Linia będzie miała długość ok. 3500 metrów toru pojedynczego. Przez pierwsze ok. 100 metrów przebiegać będzie w pasie dzielącym jezdnie Szosy Bydgoskiej w kierunku zachodnim, a następnie skręci w ul. Pera Jonsonna i biedzie biegła wzdłuż tej ulicy, w bezpośrednie otoczenie Motoareny. Następnie skręci na północny zachód i wzdłuż planowanej drogi wschód-zachód, w ciągu ulicy Ignacego Łukasiewicza dotrze do nowej zajezdni.

Wzdłuż trasy przewidziano budowę trzech zespołów przystanków tramwajowych. Nowe torowisko będzie w większości torowiskiem zielonym. Planowany koszt budowy nowej linii to ok. 40 mln zł netto - zaznaczono w komunikacie

Nowa zajezdnia w Toruniu

- Pierwotne plany przewidywały zlokalizowanie zajezdni tramwajowej przy ulicy Legionów, gdzie obecnie znajduje się zajezdnia autobusowa. To obszar silnie zurbanizowany. Zwarta zabudowa tego terenu nie daje możliwości ewentualnej dalszej rozbudowy zajezdni, która wraz z rozwojem sieci tramwajowej również powinna się rozrastać. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Takie umiejscowienie mogłoby negatywnie wpływać na codzienne funkcjonowanie mieszkańców, m.in. poprzez hałas i natężony ruch pojazdów – mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia.

- Ponadto analiza istniejących korytarzy transportu tramwajowego zawarta w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Torunia wykazała, że w docelowym, optymalnym scenariuszu rozwoju miasta rekomenduje się budowę nowych linii tramwajowych na zachód Torunia. Budowa zajezdni tramwajowej w nowej lokalizacji, nieopodal Szosy Bydgoskiej, a także budowa nowej linii tramwajowej łączącej pętlę Motoarena z zajezdnią, zapoczątkują realizację tej strategii. Nowy odcinek torowiska zapewni dojazd do punktów handlowo-usługowych zlokalizowanych na tym obszarze oraz do stadionu żużlowego - dodaje gospodarz grodu Kopernika.

Po objęciu stanowiska prezydenta Torunia, Paweł Gulewski zmienił decyzję poprzednika, który chciał wnioskować o dofinansowanie na realizację budowy zajezdni na Koniuchach, na obszarze obecnej zajezdni autobusowej MZK. Przedstawiciele UMT i MZK podkreślają, że dotychczasowa zajezdnia tramwajowa liczy sobie tyle lat, co toruńska komunikacja miejska. Została wybudowana w 1891 roku i obecnie nie jest w stanie obsłużyć takiej liczby tramwajów, jaką dysponuje Toruń. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń oraz historyczny charakter nie da się jej rozbudować do dzisiejszych potrzeb, nie sposób w niej zainstalować urządzeń niezbędnych do obsługi nowoczesnego i licznego taboru, m.in. tokarki podtorowej czy myjni.

Zadanie obejmuje budowę obiektu przeznaczonego do obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego. Nowa zajezdnia tramwajowa będzie zlokalizowana w zachodniej części Torunia, tuż przy granicy miasta, na przedłużeniu ul. Łukasiewicza (pomiędzy Castoramą a lotniskiem) na terenie dotąd niezurbanizowanym, bez zabudowy mieszkalnej oraz usługowej. Zajmie obszar ok. 11,5 ha. Inwestycja obejmuje budowę wewnętrznego układu torowego i drogowego, hali naprawczo-warsztatowej z myjnią i tokarką podtorową mogącą pomieścić ok. 12 pociągów ok. 30-metrowych, hali odstawczej na ok. 25 pociągów ok. 30-metrowych, budynku obsługi zajezdni, stacji zasilania dla potrzeb nowej linii i zajezdni, miejsc postojowych dla pojazdów technicznych i obsługi zajezdni, a także zagospodarowanie terenu wraz z małą architektura, zielenią itp.

Kiedy zostanie wybudowana zajezdnia?

Dojazd drogowy do nowej zajezdni zostanie zapewniony od południa, od Szosy Bydgoskiej oraz od wschodu od ul. Łukasiewicza (w korytarzu planowanej trasu średnicowej). Dojazd torowy zapewni nowa linia tramwajowa. Będzie on przygotowany w sposób umożliwiający przedłużenie jej w kierunku zachodnim. Planowany termin realizacji inwestycji to okres pomiędzy czwartym kwartałem 2026 r. a pierwszym kwartałem 2029 r. Wstępny budżet budowy zajezdni tramwajowej (na podstawie studium wykonalności): ok. 130 mln zł netto.

W kolejnym etapie obok zajezdni tramwajowej planowana jest budowa zajezdni autobusowej. Tym samym zakończy się funkcjonowanie obecnej zajezdni przy ul. Legionów. Będzie to możliwe po uzyskaniu środków na budowę – w perspektywie ok. 2030 roku.