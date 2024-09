Konar drzewa spadł na plac zabaw! 4-letnie dzieci poszkodowane. Dramat w Toruniu

Co za atmosfera podczas meczu Apator - Motor! Dużo zdjęć kibiców

Niewiarygodne! Co zrobił Emil Sajfutdinow? Manewr sezonu lidera KS Apatora Toruń [WIDEO]

Dramat na placu zabaw w Toruniu

W ostatnich dniach spacerowicze, którzy pojawili się w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu nie ukrywali zaskoczenia. - Dlaczego plac zabaw został zamknięty? - zastanawiali się torunianie. Jedna z naszych czytelniczek zrobiła zdjęcia. Uwagę od razu przykuwały leżące tam gałęzie. Okazało się, że w miniony piątek (6 września) na bawiące się tam dzieci spadł konar drzewa. Lokalny portal "Oto Toruń" podaje, że przebywały tam maluchy z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Toruniu. Niepokojące zdarzenie potwierdził nam st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP.

W miniony piątek około południa do oficera dyżurnego wpłynęło zgłoszenie o tym, że na jednym z placów zabaw w Parku Miejskim na bawiące się dzieci spadła gałąź drzewa. Dwójka dzieci w wieku 4 lat trafiła do szpitala. Teraz policjanci prowadzą postępowanie dotyczące narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia - przekazał naszemu dziennikarzowi st. sierż. Pypczyński.

Kontrola Urzędu Miasta Torunia

Czy to był nieszczęśliwy wypadek? Wiele na to wskazuje, ale na razie policjanci nie chcą niczego przesądzać. Tymczasem plac zabaw na Bydgoskim Przedmieściu pozostaje zamknięty do odwołania. - Wyłączenie placu zabaw z użytku związane jest z interwencyjną kontrolą drzew prowadzoną przez Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia - powiedział dziennikarzowi "Oto Toruń" Marcin Centkowski, rzecznik prasowy prezydenta Pawła Gulewskiego.

Ostatnie dni na Bydgoskim Przedmieściu nie należały do spokojnych. W poniedziałek (9 września) dał o sobie znać silny wiatr. Reporterka Radia ESKA Toruń Marta Łazarska przekazała nam zdjęcie, na którym widać samochody zaparkowane przy ulicy Bydgoskiej. W tym przypadku problem był bardzo blisko. Fotografię znajdziecie w galerii! Warto pamiętać - gdy wichury i burze pokażą swoje groźne oblicze, to warto unikać parkowania pod drzewami.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].