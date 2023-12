Ważne zmiany w Toruniu. Kluczowe skrzyżowanie zostanie zamknięte

Przebudowa Szosy Okrężnej ruszyła 2 października 2023 roku. Na prawie kilometrowym odcinku powstaje zupełnie nowy układ drogowy. Pojawią się ścieżki rowerowe, nowy chodnik, rondo, a co najważniejsze powstaną dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu. Umowny termin zakończenia prac, które kosztują 18.436.897,36 zł to sierpień 2025 r. Roboty podzielono na pięć etapów. Obecnie są one realizowane w pobliżu skrzyżowania ulicy Gagarina z Szosą Okrężną.

- Zakończyliśmy budowę kanalizacji deszczowej pod zachodnią jezdnią Szosy Okrężnej, od ulicy Łukasiewicza do Gagarina. Przechodzimy w tej chwili z robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej na obszar ronda, czyli na skrzyżowanie Szosy Okrężnej i ulicy Gagarina. Na początku przyszłego roku w tym miejscu ruszą roboty drogowe związane z korytowaniem jezdni zachodniej - powiedział Tomasz Królak, kierownik budowy, z ramienia firmy ONDE S.A.

Toruń: Poważne zmiany na skrzyżowaniu. Kierowcy powinni o tym wiedzieć

Zaawansowanie prac sprawia, że od najbliższej środy (20 grudnia) wykonawca wprowadza zmianę w tymczasowej organizacji ruchu. Polega ona na zamknięciu skrzyżowania i przełożeniu ruchu na tymczasowy wybudowany objazd. - Zmiana związana jest z koniecznością budowy wszystkich sieci podziemnych, a także budową samego ronda - podkreślił Królak.

