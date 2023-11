Rydzyk mobilizuje zwolenników. "Powstańmy z kanap i przybywajmy! To tylko trochę wysiłku"

Chętnych do jazdy na łyżwach w Toruniu nie brakuje i w tym roku nie będzie inaczej. W pobliżu lodowiska znajdzie się wypożyczalnia łyżew, więc nie trzeba się martwić o sprzęt. - Od 16 grudnia lodowisko będzie czekało w godzinach 8:00 - 21:00, a w weekendy od 10:00 do 21:00 - ustaliła dziennikarka Radia ESKA Toruń Renata Grudzińska. W dni nauki szkolnej, do godziny 14:00 uczniowie wejdą na ślizgawkę bezpłatnie.

Lodowisko pod chmurką będzie czynne do końca ferii zimowych. Czasu na jazdę na łyżwach będzie zatem całkiem sporo. To świetna propozycja dla całej rodziny. Co roku na ślizgawce możemy zobaczyć zarówno seniorów, jak i najmłodszych amatorów łyżew.

..............................................................................................

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].