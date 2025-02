Wiosna pędzi do Polski. Nawet 14 stopni na plusie! Wiemy, kiedy to się stanie

Autor:

Ocieplenie w Polsce. W prognozie IMGW padły daty

Według prognoz IMGW, w najbliższych dniach, dzięki niżom i frontom atmosferycznym, będzie w Polsce pochmurno i deszczowo. Ocieplenie przyjdzie po weekendzie. Wzrost temperatur od wtorku (4 marca). W czwartek (6 marca) na termometrach nawet do 14°C w zachodniej części kraju. W nocy bez mrozu, nawet do 8°C na termometrach, choć na początku tygodnia w południowej Polsce możliwe nawet -3°C. - Wiatr na ogół umiarkowany, tylko okresami na Wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni. Na Wybrzeżu porywy wiatru mogą osiągać początkowo do 80 km/h - zapowiada IMGW.

Pierwszy dzień meteorologicznej wiosny z... zimową pogodą

Zanim to jednak nastąpi, czeka nas pierwszy weekend marca z brzydką pogodą. Luty pożegna nas deszczem, a we wschodniej Polsce spadnie deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Najmocniej popada na Pomorzu i Mazurach. Uwaga na mgły, które w piątek (28 lutego) nad ranem mogą ograniczać widzialność do 200 m. Na termometrach maksymalnie od 2°C do 7°C. - Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na ogół zachodni, tylko na Wybrzeżu północny - informuje IMGW.

W sobotę (1 marca) deszcz ze śniegiem w południowej Polsce, zaś w niedzielę (2 marca) - w zachodnich regionach kraju. Śnieg w górach. W nocy na termometrach od -2°C do 3°C, zaś w ciągu dnia od 2°C do 8°C. Pogoda zacznie stopniowo poprawiać się po weekendzie. W poniedziałek (3 marca) deszcz tylko miejscami w północnej Polsce. Wzrośnie też temperatura, nawet do 10°C. W nocy na termometrach od -3°C do 3°C. - Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, na Wybrzeżu porywy do 85 km/h, zachodni - prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW

Sonda Czy nie możesz się już doczekać wiosny? Tak Nie Nie mam zdania