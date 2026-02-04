Wisła zamarzła! Takiej sytuacji nie było od 2012 roku

Atak zimy w Toruniu. Wisła zamarzła!

Tak zimnego stycznia nie było od 16 lat - informował na początku tygodnia ceniony ekspert Rafał Maszewski. Początek lutego nie przyniósł przełomu, a wręcz przeciwnie. Dwucyfrowe mrozy atakowały torunian nawet w ciągu dnia. Na środę synoptycy zapowiadali temperaturę maksymalną na poziomie -7 stopni. Efekty widać m.in. na Wiśle!

- Pokrywa lodowa nadal dobudowuje się powyżej mostu kolejowego. Pierwszy raz od lutego 2012 roku mamy w Toruniu pokrywę lodową na Wiśle. To wręcz chyba rekordowa przerwa - poinformował Rafał Maszewski na stronie pogodawtoruniu.pl.

Maszewski dodał, że aktualnie mamy piętrzenie wody na poziomie wody średniej. Stan wody opada, więc nie ma w związku z tym poważnych zagrożeń.

Cieplej, ale ze szklanką na drogach

W nocy ze środy na czwartek będzie pochmurno, ale na ogół bez opadów. Mróz będzie jeszcze słabszy. Niestety, na czwartek zapowiadane są opady marznące. Szklanka na drogach i chodnikach to bardzo prawdopodobny scenariusz. W ciągu dnia temperatury powinny podskoczyć do okolic zera stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada ostrzeżenia drugiego stopnia dla całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zalecamy szczególną ostrożność za kierownicą. Uważać powinni również piesi.

Na konkretniejsze ocieplenie Toruń poczeka do końca miesiąca. Prognozy średnioterminowe wskazują, że zima może ustąpić dopiero w pierwszym tygodniu marca. Analizy i ostrzeżenia meteorologów będziemy aktualizować w "Super Expressie".

