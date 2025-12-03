Włożył dużą torbę do bagażnika. Potem zaczął się pościg. Pseudokibic zatrzymany w Toruniu

2025-12-03 12:18

Kryminalni z Torunia pochwalili się udaną akcją. Mundurowi zatrzymali 20-latka, który w torbie miał ukryte worki wypełnione amfetaminą i marihuaną. Podejrzany pseudokibic usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środka odurzającego. Sąd wysłał go za kratki. Szczegóły na se.pl.

Na widok policjantów z Torunia rzucił się do ucieczki

Starszy sierżant Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu przekazał nam szczegóły akcji kolegów. 25 listopada policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu na jednej z ulic Bydgoskiego Przedmieścia zauważyli znanego im z wcześniejszych wybryków 20-latka. Młody mężczyzna jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. - Zachowanie torunianina wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy. Włożył on dużą torbę do bagażnika taksówki, która właśnie podjechała na miejsce. Na widok policjantów mężczyzna podjął próbę ucieczki - wyjaśnił st. sierż. Pypczyński.

Po krótkim pościgu 20-latek został zatrzymany. Funkcjonariusze zabezpieczyli i sprawdzili bagaż należący do mężczyzny. Wewnątrz znajdowały się 3 worki foliowe, jedna wypełniona suszem roślinnym, pozostałe jasną, półpłynną substancją. Wstępne, policyjne testy wykazały, że to kilogram marihuany i niemal kilogram amfetaminy. Narkotyki zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy i dalszych ekspertyz.

Zarzuty dla pseudokibica i potencjalna długa odsiadka

27 listopada policjanci doprowadzili 20-latka do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środka odurzającego. - Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny tymczasowy areszt. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności - podsumował w komunikacie st. sierż. Pypczyński.

