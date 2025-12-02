Policja weszła do mieszkania kobiety. Grozi jej 10 lat więzienia

Kryminalni z Komisariatu Policji Toruń Podgórz ustalili, że 38-letnia mieszkanka Rubinkowa może mieć powiązania z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić ten trop i w miniony czwartek (27 listopada) pojechali do niej na przeszukanie.

Na miejscu stróże prawa potwierdzili wcześniejsze ustalenia. Zatrzymanej grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Szczegóły opisujemy na se.pl.

Toruń: Przeszukanie na Rubinkowie. Kobieta zatrzymana

Policjanci nie raz podkreślali, że nie będzie żadnego pobłażania wobec tych, którzy dopuszczają się przestępstw narkotykowych. Tym razem udali się na Rubinkowo. Przeszukanie pogrążyło 38-letnią kobietę. W mieszkaniu torunianki znaleźli woreczki z zielonym suszem roślinnym o łącznej wadze ponad 850 gramów (zabezpieczone materiały pokazujemy w galerii). - Wstępnie przeprowadzone badania narkotesterem wykazały, że jest to marihuana. Zabezpieczone przez śledczych środki zostaną przekazane do laboratorium kryminalistycznego - poinformował nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Grozi jej długie więzienie

Zatrzymana kobieta, po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, została doprowadzona do toruńskiej prokuratury. Tam usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd nie zdecydował się na dłuższy areszt - zastosowano wobec niej dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. - Kobiecie grozi kara do dziesięciu lat więzienia. O jej dalszych losach zadecyduje sąd - podsumował st. sierż. Pypczyński.

