Wybuch pieca w zakładzie produkującym meble! Są poszkodowani

To nie był spokojny wtorek w podtoruńskiej Krobii. Pracownicy zakładu produkującego meble zostali ewakuowani po tym, jak w godzinach przedpołudniowych doszło do wybuchu pieca. Na miejscu działało m.in. 5 zastępów straży pożarnej. "Oto Toruń" podaje, że służby walczyły z poważnym zadymieniem. - Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dwie osoby trafiły do szpitala na badania pod kątem podtrucia dymem - przekazał lokalnemu serwisowi kpt. Przemysław Baniecki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Pożar w Krobii pod Toruniem. Trwa śledztwo

Po wywietrzeniu budynku pracownicy mogli wrócić do pracy. Przyczyny i okoliczności wybuchu wyjaśniają policjanci z Dobrzejewic. Powołany został biegły ds. pożarnictwa.

