W miniony weekend na drogach w Toruniu i okolicach panowały bardzo trudne warunki. Niestety nie obyło się bez poważnych wypadków. Do jednego z takowych doszło w sobotę (21 stycznia 2023 r.) ok. godziny 16:45. Kierowca samochodu osobowego nie opanował pojazdu i uderzył w drzewo. Poszkodowany trafił do szpitala. Na miejscu pracowały m.in. 2 zastępy PSP z JRG w Chełmży.

Poważny wypadek w Grzywnie pod Chełmżą. Zdjęcia z miejsca zdarzenia

Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności tego niepokojącego zdarzenia. Zdjęcia z Grzywny przekazali w mediach społecznościowych strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Toruniu. Publikujemy je ku przestrodze. Przy trudnych warunkach trzeba zachować maksymalny poziom koncentracji.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy byłeś świadkiem groźnego wypadku? Tak Nie