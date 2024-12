Tak Toruń chce walczyć z bobrami. Namawia do... spacerów z psami!

Prognoza pogody na poniedziałek, 2 grudnia

W nocy z niedzieli na poniedziałek (1-2 grudnia) na południu kraju będzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Pojawią się silne zamglenia lub mgły, ograniczające widzialność do około 100 m, lokalnie marznące. Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 stopni Celsjusza na południu i zachodzie kraju, około zera w centrum i na wschodzie do 2 stopni nad morzem. Chłodniej może być miejscami w rejonach podgórskich - od minus 6 do minus 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, z kierunków południowych.

W poniedziałek, 2 grudnia dominować będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu kraju wzrastające do dużego. Na zachodzie wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 3-4 stopni Celsjusza na północy, do 7-8 stopni na pozostałym obszarze kraju. Najcieplej będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam termometry mogą wskazać około 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, na Dolnym Śląsku w porywach do 60 km/h, z kierunku południowego i południowo-zachodniego.

