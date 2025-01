Zapukali do mieszkania pseudokibica z Torunia. W środku były istne "skarby"

Informację o porannym wypadku na S10 (między węzłami Toruń Południe - Toruń Zachód) przekazali nam strażacy z KM PSP w Toruniu. Starszy sierżant Sebastian Pypczyński z KMP potwierdził, że zgłoszenie wpłynęło do policjantów przed godziną 9:20. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy ciężarowe. Skalę zagrożenia widać na zdjęciach, zamieszczonych przez strażaków. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. Ustalenia policji znajdują się pod galerią ze zdjęciami z miejsca zdarzenia.

Nieprawidłowy manewr omijania na S10

Jak już wspominaliśmy wyżej, na S10 zderzyły się dwa samochody ciężarowe. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 30-letni kierowca ciężarowego Mercedesa, wykonujący nieprawidłowy manewr omijania, uderzył w tył drugiej ciężarówki marki Mercedes - powiedział nam st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

W tamtym momencie drugi Mercedes był unieruchomiony na poboczu. 30-latek utracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Nikt poważnie nie ucierpiał. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, które udzielały pomocy, ale nikt nie odniósł poważnych obrażeń - powiedział "Super Expressowi" st. sierż. Pypczyński.

Na ten moment nie ma informacji o mandacie dla sprawy kolizji, ani też o wniosku do sądu. Na S10 zamknięty został pas w kierunku Bydgoszczy. Po godzinie 10:30, policjanci przekazywali informacje o trwających tam pracach służb. Utrudnienia mogą potrwać do ok. 12:30. Materiał będzie aktualizowany.

- Na drogach panują trudne warunki. Apelujemy o zdjęcie nogi z gazu - podsumował st. sierż. Pypczyński.

