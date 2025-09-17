Zmiany w opłatach za pobyt w sanatorium. Możliwe podwyżki już niebawem

Sanatoria od lat cieszą się ogromną popularnością w Polsce - zwłaszcza wśród seniorów i osób przewlekle chorych. Wyjazd do uzdrowiska to jednak nie tylko forma leczenia i rehabilitacji, ale też okazja do odpoczynku i zmiany otoczenia. Co roku tysiące pacjentów korzystają ze skierowań Narodowego Funduszu Zdrowia, by spędzić kilka tygodni na kuracji w takich miejscowościach jak Ciechocinek, Krynica-Zdrój, Polanica-Zdrój czy Busko-Zdrój. Nic więc dziwnego, że wszelkie zmiany w zasadach kierowania i opłatach za pobyt w sanatorium budzą ogromne emocje - dla wielu osób jest to jedyna realna możliwość leczenia i rehabilitacji.

Podwyżki w sanatoriach? Kuracjusze boją się zmian

Choć od 1 października w sanatoriach rozpoczyna się sezon niski, to niestety wielu kuracjuszy i tak stresuje się tym, że w niedalekiej przyszłości miejsce będzie miała podwyżka cen za turnusy, ponieważ resort zdrowia nie wyklucza takiego scenariusza. Biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia potwierdziło w rozmowie z portalem Fakt.pl, że rozważane jest przeprowadzenie waloryzacji opłat za pobyt w sanatorium.

Nie wykluczamy przeprowadzenia waloryzacji przedmiotowej odpłatności. Nie zapadły jednak ostateczne decyzje w zakresie zmiany poziomu finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym - relacjonowało biuro komunikacji resortu zdrowia portalowi Fakt.pl.

Choć nie wskazano, o ile dokładnie wzrosłyby ceny, branża sanatoryjna od dawna apeluje o ich aktualizację, powołując się na rosnące koszty utrzymania uzdrowisk.

Jak mogłyby wyglądać nowe ceny w sanatoriach?

Gdyby resort zdrowia zdecydował się na waloryzację opłat zgodnie z inflacją (29,4 proc.), cena 21-dniowego turnusu w pokoju jednoosobowym z łazienką w sezonie letnim wzrosłaby o ponad 250 zł, przekraczając 1000 zł.

Mimo to byłaby to wciąż kwota znacznie niższa niż w przypadku turnusów komercyjnych, które kosztują kilka tysięcy złotych. Niemniej dla wielu seniorów i rencistów podwyżki mogłyby oznaczać konieczność rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego.

Na razie jednak decyzji o podwyżkach jeszcze nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że zmiany są nieuniknione. Wprowadzenie wyższych opłat ma pozwolić uzdrowiskom pokryć rosnące koszty funkcjonowania.