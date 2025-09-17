Zmiany w opłatach za pobyt w sanatorium. Możliwe podwyżki już niebawem

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-17 4:21

Od 1 października w sanatoriach w całej Polsce zacznie obowiązywać tzw. sezon niski, co oznacza niższe opłaty za zakwaterowanie dla kuracjuszy. Jednak radość może być krótka, bowiem Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza, że wkrótce może dojść do znacznych podwyżek cen, nawet o jedną trzecią.

Sanatorium w Ciechocinku

i

Autor: Piotr Lampkowski/Super Express
Sanatoria od lat cieszą się ogromną popularnością w Polsce - zwłaszcza wśród seniorów i osób przewlekle chorych. Wyjazd do uzdrowiska to jednak nie tylko forma leczenia i rehabilitacji, ale też okazja do odpoczynku i zmiany otoczenia. Co roku tysiące pacjentów korzystają ze skierowań Narodowego Funduszu Zdrowia, by spędzić kilka tygodni na kuracji w takich miejscowościach jak Ciechocinek, Krynica-Zdrój, Polanica-Zdrój czy Busko-Zdrój. Nic więc dziwnego, że wszelkie zmiany w zasadach kierowania i opłatach za pobyt w sanatorium budzą ogromne emocje - dla wielu osób jest to jedyna realna możliwość leczenia i rehabilitacji.

Podwyżki w sanatoriach? Kuracjusze boją się zmian

Choć od 1 października w sanatoriach rozpoczyna się sezon niski, to niestety wielu kuracjuszy i tak stresuje się tym, że w niedalekiej przyszłości miejsce będzie miała podwyżka cen za turnusy, ponieważ resort zdrowia nie wyklucza takiego scenariusza. Biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia potwierdziło w rozmowie z portalem Fakt.pl, że rozważane jest przeprowadzenie waloryzacji opłat za pobyt w sanatorium.

Nie wykluczamy przeprowadzenia waloryzacji przedmiotowej odpłatności. Nie zapadły jednak ostateczne decyzje w zakresie zmiany poziomu finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym - relacjonowało biuro komunikacji resortu zdrowia portalowi Fakt.pl.

Choć nie wskazano, o ile dokładnie wzrosłyby ceny, branża sanatoryjna od dawna apeluje o ich aktualizację, powołując się na rosnące koszty utrzymania uzdrowisk. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najgorzej oceniane sanatoria w Polsce. Kuracjusze rozczarowani

Najgorzej oceniane sanatoria w Polsce. Kuracjusze rozczarowani
7 zdjęć

Jak mogłyby wyglądać nowe ceny w sanatoriach?

Gdyby resort zdrowia zdecydował się na waloryzację opłat zgodnie z inflacją (29,4 proc.), cena 21-dniowego turnusu w pokoju jednoosobowym z łazienką w sezonie letnim wzrosłaby o ponad 250 zł, przekraczając 1000 zł.

Mimo to byłaby to wciąż kwota znacznie niższa niż w przypadku turnusów komercyjnych, które kosztują kilka tysięcy złotych. Niemniej dla wielu seniorów i rencistów podwyżki mogłyby oznaczać konieczność rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego.

Na razie jednak decyzji o podwyżkach jeszcze nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że zmiany są nieuniknione. Wprowadzenie wyższych opłat ma pozwolić uzdrowiskom pokryć rosnące koszty funkcjonowania.

SANATORIA
PODWYŻKI