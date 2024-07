Apator - Motor: Gdzie oglądać mecz 10. kolejki PGE Ekstraligi? Na jakim kanale transmisja w TV, stream online, składy, zapowiedź

Powiedzieć, że KS Apator Toruń dołuje, to nic nie powiedzieć. Kompromitująca porażka w Lesznie sprawiła, że atmosferę w klubie można kroić nożem. Drużyna, która miała walczyć o medale, jest jednym z kandydatów do spadku z PGE Ekstraligi. Jej sytuacja nie jest dramatyczna, ale koło dobrych nawet nie stała. - Jeżeli nie masz szybkich silników to Leszno nie jest miejscem dla ciebie - mówił po klęsce na Smoczyku trener Piotr Baron. Problemy sprzętowe na pewno mają Emil Sajfutdinow i Wiktor Lampart. Jeżeli lider "Aniołów" nie pozbędzie się ich przed końcem fazy zasadniczej, to KS Apator będzie miał poważny problem z awansem do fazy play-off.

W niedzielę na Motoarenę przyjedzie Orlen Oil Motor Lublin i będzie rzecz jasna zdecydowanym faworytem. "Koziołki" są na przeciwległym biegunie. Zmarzlik i spółka wygrywają mecz za meczem i w zasadzie jedyne zmartwienie włodarzy klubu jest takie, czy w przyszłym roku będą mogli liczyć na budżet na zbliżonym poziomie do tegorocznego. Od tego zależy utrzymanie trzonu składu, który ponownie mógłby walczyć o medale.

Żużel. Apator - Motor: Gdzie oglądać? Na jakim kanale mecz w TV? Stream online

Początek niedzielnego meczu zaplanowano na godzinę 16:30, a transmisję w TV kibice znajdą na kanale Canal+ Sport. Studio rozpocznie się o 16:00. Gościem Darii Kabały-Malarz będzie Tomasz Gollob. Spotkanie skomentują Mateusz Dziopa i Wojciech Dankiewicz. Reporterką w parku maszyn będzie Julia Pożarlik. Stream online będzie dostępny w usłudze Canal+ Online. Fanom obu drużyn polecamy wybranie się na Motoarenę. Relację i zdjęcia znajdziecie w naszym serwisie.

Będzie to przedostatni mecz 10. kolejki PGE Ekstraligi. Zostanie ona zamknięta starciem NovyHotel Falubazu Zielona Góra z Fogo Unią Leszno, które również ma kolosalne znaczenie w kontekście walki o pozostanie w elicie.

KS Apator Toruń - Orlen Oil Motor Lublin, awizowane składy i obsada sędziowska

Orlen Oil Motor Lublin

1. Dominik Kubera

2. Jack Holder

3. Fredrik Lindgren

4. Mateusz Cierniak

5. Bartosz Zmarzlik

6. Wiktor Przyjemski

7. Bartosz Bańbor

KS Apator Toruń

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Wiktor Lampart

12. Paweł Przedpełski

13. Emil Sajfutdinow

14. Antoni Kawczyński

15. Krzysztof Lewandowski

Sędzia: Artur Kuśmierz

Komisarz toru: Paweł Stangret

