Męczarnie KS Apatora Toruń z beniaminkiem. Pierwszy punkt 16-latka

KS Apator Toruń pokazuje kibicom dwie twarze. Sezon 2024 idzie "Aniołom" znakomicie, jeśli chodzi o mecze domowe. Podopieczni Piotra Barona poradzili sobie z Fogo Unią Leszno i Betard Spartą Wrocław, ale już spotkania wyjazdowe to pasmo rozczarowań. Wiara w kibicach z grodu Kopernika wciąż jest żywa, czego dowodem była frekwencja, którą zanotowaliśmy 2 czerwca na Motoarenie. Torunianie byli faworytem konfrontacji z walczącym o utrzymanie NovyHotel Falubazem. Pogoda od wczesnych godzin porannych straszyła deszczem, ale Motoarena jest na takie kwestie odporna. Relację i wyniki meczu Apator - Falubaz znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Żużel. Apator - Falubaz: Wyniki i relacja z meczu 7. kolejki PGE Ekstraligi

NovyHotel Falubaz Zielona Góra - 44

1. Jarosław Hampel - 8+1 (2,t,3,2*,1)

2. Jan Kvech - 7 (-,2,0,3,2)

3. Rasmus Jensen - 4+1 (0,3,1*,0)

4. Przemysław Pawlicki - 9 (2,1,2,3,1)

5. Piotr Pawlicki - 12 (1,2,3,3,3)

6. Krzysztof Sadurski - 3 (3,0,0)

7. Oskar Hurysz - 1 (1,0,0,0)

8. Michał Curzytek - 0 (u)

KS Apator Toruń - 46

9. Patryk Dudek - 9+1 (3,1,1*,1,3)

10. Robert Lambert - 10 (3,3,2,2,0)

11. Wiktor Lampart - 5 (1,0,2,2)

12. Paweł Przedpełski - 5+2 (2*,2,1*,w)

13. Emil Sajfutdinow - 12+1 (3,3,3,1*,2)

14. Mateusz Affelt - 0 (0,-,0)

15. Krzysztof Lewandowski - 4+1 (2,1,1*)

16. Antoni Kawczyński - 1 (1)

Sędzia: Paweł Słupski

Pierwsza seria zakończyła się wynikiem 15:9. Aż trzy podejścia mieliśmy do wyścigu numer trzy. W pierwszej odsłonie po kontakcie z Piotrem Pawlickim upadł Emil Sajfutdinow. Sędzia Paweł Słupski zarządził powtórkę w czteroosobowym składzie. W niej mieliśmy niemal kopię. Tym razem na tor upadli Sajfutdinow i Curzytek. Ten drugi zapoznał się z motocyklem Rosjanina z polskim paszportem. Ból był tak silny, że zawodnik Falubazu nie wyjechał do kolejnego podejścia. W nim Przedpełski i Sajfutdinow ograli osamotnionego Piotra Pawlickiego.

Po nieudanym biegu młodzieżowców i problemach z płynną jazdą Mateusza Affelta, trener Baron zdecydował się na zmianę. Do wyścigu czwartego wyjechał Antoni Kawczyński i zdobył swój pierwszy punkt w PGE Ekstralidze. W pokonanym polu zostawił Sadurskiego, który do trójki dopisał zero.

Pierwsza połowa zawodów była popisem Roberta Lamberta, który z ogromną przewagą pokonywał swoich rywali. Kibice z Zielonej Góry jęknęli, gdy taśmy dotknął Jarosław Hampel. W powtórce do biegu nr 6 wyjechał Oskar Hurysz i nie nawiązał walki z przeciwnikami z Torunia.

Trzecia seria to trzy kolejne remisy. Apator miał kontrolę nad meczem, ale widać było, że niedzielny tor nie daje im przewagi nad rywalem. Falubaz wrócił do gry po podwójnym triumfie pary Przemysław Pawlicki - Jarosław Hampel. Po stronie gospodarzy zawiedli Dudek i Przedpełski i na tablicy wyników było 35:31. Chwilę później byliśmy świadkami dwóch remisów i o wszystkim miały zdecydować wyścigi nominowane.

W nich Falubaz wybrał zestaw z wewnętrznymi polami na bieg nr 14. Na pierwszym łuku przedostatniego wyścigu upadł Paweł Przedpełski i został wykluczony z powtórki. W niej znakomicie wypadł Patryk Dudek, który po starcie wyprzedził Hampela, a na drugim okrążeniu poradził sobie z Kvechem. "Duzers" podbił sobie przeciętną notę za ten mecz.

W finalnej gonitwie dnia Emil Sajfutdinow przegrał start, ale udało mu się rozdzielić braci Pawlickich. Apator wygrał dwoma punktami, co dobrze oddaje, jak bardzo męczył się z beniaminkiem. Goście mogą z optymizmem patrzeć na kwestię ewentualnego punktu bonusowego.