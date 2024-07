Natalia ma średnią 5,9 i od pięciu lat nie opuściła żadnej lekcji! Torunianka zdradziła sekrety

Mieszkańcy Torunia usłyszeli głośny huk. Przerażeni powiadomili policję. Sprawdziliśmy, co się stało

Pod koniec czerwca opisywaliśmy w "Super Expressie" historię Kuby z Podkarpacia, który przez 9 lat nie opuścił żadnej lekcji. Co ciekawe, podobny przypadek mamy w Toruniu (województwo kujawsko-pomorskie). Natalia Radia chodziła do szkoły w Grębocinie. Podstawówkę skończyła ze średnią 5,9 i co więcej - od 5 lat nie opuściła żadnej godziny. Nastolatka była gościem Tomasza Kaczyńskiego z Radia Toruń, gdzie zdradziła kilka swoich sekretów.

- Duża zasługa w tym, że na pewno bardzo mało choruję, a takie wizyty typu dentysta, lekarz zawsze były przekładane na czas po szkole, więc nie przeszkadzały, abym poszła na lekcje - wspominała Natalia.

Natalia Radia z Torunia miała 100% frekwencji w szkole. Co ją motywowało?

Nastolatka dodała, że z początku nie walczyła o tak znakomity wynik, ale z czasem zaczęło jej to osiągnięcie chodzić po głowie. Zmotywował ją dodatkowo tata, który obiecał jej szarfę do gimnastyki. Natalia pasjonuje się akrobatyką powietrzną. Bohaterka wywiadu podkreśliła, że nie żałuje włożonego wysiłku. Natalia działała w samorządzie szkolnym i zawsze chętnie mówiła znajomym, co się działo w szkole. Zdradziła też, że bracia będą próbowali w jej ślady.

- W liceum chciałabym sobie odpuścić. Myślę, że opuszczę jakieś godziny. Bardzo lubię piłkę nożną. Z koleżankami kochamy futbol, jeździmy na każde możliwe zawody. Gram z przodu, na skrzydle. Mam nadzieję, że będę mogła to kontynuować - przekazała Natalia Radia w rozmowie z Radiem Toruń. Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów!

Wieści o sukcesie Natalii odbiły się szerokim echem w sieci. Wielu internautów gratuluje nastolatce, ale są również tacy, którzy uważają to za przesadę. - Żal dziewczyny - napisał pan Paweł. - Przyszli pracodawcy już zacierają ręce na zatrudnienie takiego robota życiowego - dodaje pan Andrzej.

Od lipca Natalia może się cieszyć zasłużonymi wakacjami. Wydaje się, że wymarzone liceum przyjmie ją z otwartymi ramionami.

