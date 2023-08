Żużel. Fantastyczny Hampel na Motoarenie. Motor triumfował w Toruniu

For Nature Solutions KS Apator Toruń - 42

9. Robert Lambert - 9+1 (2,3,1,0,1,2*)

10. Paweł Przedpełski - 4 (3,1,0,-)

11. Patryk Dudek - 8 (0,3,2,2,1)

12. Wiktor Lampart - 5+1 (2,0,1*,2,0)

13. Emil Sajfutdinow - 12+1 (1*,2,3,3,3)

14. Mateusz Affelt - 2 (w,2,0)

15. Krzysztof Lewandowski - 2+1 (1,0,1*)

16. Nicolai Heiselberg - NS

Platinum Motor Lublin - 47

1. Jarosław Hampel - 11+1 (3,3,2*,3,0)

2. Dominik Kubera - 10 (0,1,3,3,3)

3. Fredrik Lindgren - 6+2 (1,1*,2,0,2*)

4. Bartosz Jaworski - NS

5. Bartosz Zmarzlik - 11 (3,2,3,2,1)

6. Kacper Grzelak - 0 (-,w,0)

7. Bartosz Bańbor - 2+1 (2*,0,0)

8. Mateusz Cierniak - 7+1 (3,w,2,1*,1)

Bieg po biegu:

1. (58,97) Hampel, Lambert, Lindgren, Dudek - 2:4

2. (58,94) Cierniak, Bańbor, Lewandowski, Affelt (w/su) - 1:5 (3:9)

3. (57,71) Zmarzlik, Lampart, Sajfutdinow, Kubera - 3:3 (6:12)

4. (58,48) Przedpełski, Affelt, Cierniak (w), Grzelak (w) - 5:0 (11:12)

5. (58,06) Dudek, Cierniak, Lindgren, Lampart - 3:3 (14:15)

6. (57,85) Hampel, Sajfutdinow, Kubera, Lewandowski - 2:4 (16:19)

7. (56,97) Lambert, Zmarzlik, Przedpełski, Bańbor - 4:2 (20:21)

8. (57,59) Sajfutdinow, Lindgren, Cierniak, Affelt - 3:3 (23:24)

9. (57,24) Kubera, Hampel, Lambert, Przedpełski - 1:5 (24:29)

10. (57,38) Zmarzlik, Dudek, Lampart, Grzelak - 3:3 (27:32)

11. (58,82) Hampel, Lampart, Cierniak, Lambert - 2:4 (29:36)

12. (57,79) Kubera, Dudek, Lewandowski, Bańbor - 3:3 (32:39)

13. (57,53) Sajfutdinow, Zmarzlik, Lambert, Lindgren - 4:2 (36:41)

14. (...) Kubera, Lindgren, Dudek, Lampart - 1:5 (37:46)

15. (58,11) Sajfutdinow, Lambert, Zmarzlik, Hampel - 5:1 (42:47)

Widzów: ok. 12 tysiecy

Sędzia: Krzysztof Meyze

Żużel. Apator - Motor: Relacja z meczu ćwierćfinałowego PGE Ekstraligi

Do ostatnich godzin ważyła się kwestia startu w meczu Pawła Przedpełskiego. Kapitan gospodarzy miał poważnie wyglądający upadek podczas meczu Apatora w Gorzowie. Zdiagnozowano u niego pęknięcie kości w ręce. Przedpełski pojawił się w parkingu i wyjechał do biegu nr 4.

Pierwsza seria przyniosła aż trzy upadki. W biegu nr 2, po ostrym ataku Mateusza Affelta z nawierzchnią zapoznał się Bańbor. Junior gości pokazał środkowy palec, za co otrzymał żółtą kartkę, ale wina wychowanka Apatora była ewidentna. Wyścig numer 4 to z kolei upadek Grzelaka, który nie opanował motocykla na drugim wirażu. W powtórce, na pierwszym łuku doszło do kontaktu między Cierniakiem, a Przedpełskim. Na tor upadł zawodnik gospodarzy, a sędzia Meyze wykluczył mistrza świata juniorów. Apator wygrał 5:0 i zmniejszył straty do jednego "oczka".

Najciekawszym momentem pierwszej serii był popis Bartosza Zmarzlika. Trzykrotny mistrz świata przegrał start z Wiktorem Lampartem i Emilem Sajfutdinowem, ale już pod koniec drugiego okrążenia był pierwszy.

W drugiej serii sposób na Zmarzlika znalazł Lambert, ale po drugiej stronie wybitnie spisywał się Jarosław Hampel, który na dystansie ograł Sajfutdinowa. Motor utrzymał punkcik przewagi.

Lublinianie zadali mocny cios w biegu nr 9. Hampel założył Lamberta, a "po dużej" świetnie jechał Kubera. Brytyjczyk próbował kąsać Hampela, ale nic nie był w stanie zrobić. Bardzo ciekawie było za to podczas biegu jedenastego, gdzie "Mały" na ostatnim okrążeniu wyprzedził Lamparta, a Cierniak wyszedł zwycięsko ze starcia z "Lambo". Motor miał już siedem punktów więcej. Tuż przed biegami nominowanymi Lambert zmienił taktycznie Pawła Przedpełskiego i gospodarze odrobili dwa "oczka". Z przodu Sajfutdinow uciekł Zmarzlikowi, a Brytyjczyk zdołał przed metą wyprzedzić Lindgrena.

Podwójny triumf pary Kubera - Lindgren rozwiązał sprawę wygranej meczowej. Wprawdzie w ostatnim wyścigu tym samym odpowiedzieli Sajfutdinow i Lambert, ale to goście cieszyli się ze zdobycia Motoareny. Sytuacja torunian jest bardzo trudna.