Żużel. Na Motoarenie najlepsi byli kibice! Tak dopingowali podczas meczu Apator - Falubaz

Żużel. Apator - Falubaz: Kibice z Torunia spisali się na medal

Ci którzy spodziewali się łatwego zwycięstwa KS Apatora nad beniaminkiem z Zielonej Góry zostali solidnie zaskoczeni. "Anioły" do ostatniego wyścigu drżały o dwa punkty meczowe i tylko dobra jazda na dystansie Emila Sajfutdinowa sprawiła, że ostatecznie to zespół Piotra Barona był górą. Co może cieszyć ekipę z Torunia to postawa Rosjanina z polskim paszportem i pierwszy punkt w PGE Ekstralidze Antoniego Kawczyńskiego. - Emocje sięgały zenitu. Dwa biegi przed moim dowiedziałem się, że wystartuję. Jestem zadowolony z tego punktu, był dla nas ważny - powiedział 16-latek.

Męczarnie KS Apatora Toruń z beniaminkiem. Pierwszy punkt 16-latka

Na trybunach zasiadło w niedzielę 12606 kibiców. To znakomity wynik! Obrazki ze stadionu wyglądają wspaniale. Zdjęcia znajdziecie w galerii, którą zamieszczamy pod tekstem.

KS Apator Toruń - 46

9. Patryk Dudek - 9+1 (3,1,1*,1,3)

10. Robert Lambert - 10 (3,3,2,2,0)

11. Wiktor Lampart - 5 (1,0,2,2)

12. Paweł Przedpełski - 5+2 (2*,2,1*,w)

13. Emil Sajfutdinow - 12+1 (3,3,3,1*,2)

14. Mateusz Affelt - 0 (0,-,0)

15. Krzysztof Lewandowski - 4+1 (2,1,1*)

16. Antoni Kawczyński - 1 (1)

NovyHotel Falubaz Zielona Góra - 44

1. Jarosław Hampel - 8+1 (2,t,3,2*,1)

2. Jan Kvech - 7 (-,2,0,3,2)

3. Rasmus Jensen - 4+1 (0,3,1*,0)

4. Przemysław Pawlicki - 9 (2,1,2,3,1)

5. Piotr Pawlicki - 12 (1,2,3,3,3)

6. Krzysztof Sadurski - 3 (3,0,0)

7. Oskar Hurysz - 1 (1,0,0,0)

8. Michał Curzytek - 0 (u)

Sędzia: Paweł Słupski