Majówkowy thriller na Motoarenie! Decydował ostatni wyścig

We wtorkowy wieczór "Anioły" odrobiły zaległości w Rybniku i nie miały litości dla swojego przeciwnika. Podopieczni Piotra Barona wygrali aż 58:32 i pokazali, że remis w Gorzowie zostawili daleko za sobą. W Majówkę torunianie gościli "Lwy" z Częstochowy. Na Motoarenę wrócił Wiktor Lampart, który przed sezonem zamienił gród Kopernika na Miasto Świętej Wieży. Mimo majówkowego terminu, gospodarze spodziewali się znakomitej frekwencji. - Nasi kibice nas bardzo wspierają, za co jestem im wdzięczna. Już w środę mieliśmy sprzedanych ponad 10 tysięcy biletów - zdradziła nam prezes Ilona Termińska.

Apator - Włókniarz: Wyniki, relacja, bieg po biegu

Pierwsza seria była dość monotonna, ale kibicom gospodarzy to nie przeszkadzało. Torunianie wygrali wszystkie biegi w stosunku 4:2 i rozpoczęli budowanie przewagi. Na uwagę zasługiwała dobra postawa Antoniego Kawczyńskiego, który dwukrotnie okazał się lepszy od Franciszka Karczewskiego. W wyścigu nr 3 mogło być nawet 5:1 dla "Aniołów", ale Jason Doyle na wyjściu z pierwszego wirażu wyprzedził Emila Sajfutdinowa.

Trener Mariusz Staszewski reagował natychmiast. Piotr Pawlicki zastąpił niemrawego w swoim wyścigu Madsa Hansena. Krajowy lider gości wygrał w dobrym stylu, ale za jego plecami przyjechały "Anioły". Chwilę później wychowanek Unii Leszno zaprezentował kapitalną szybkość i na dystansie minął Emila Sajfutdinowa, dając tym samym pierwsze drużynowe zwycięstwo "Lwom". Na koniec serii oglądaliśmy kapitalną walkę Doyle'a z "Duzersem", zakończoną sukcesem Australijczyka. Wszystko to działo się za plecami nieuchwytnego do tej pory Roberta Lamberta.

Trzecia seria rozpoczęła się od podwójnego ciosu, wyprowadzonego przez częstochowian. Emil Sajfutdinow dotknął taśmy, a w powtórce Woryna i Hansen nie dali szans juniorom PRES Toruń. Goście rozkręcali się i zaczęli solidnie straszyć faworyta. W czwartej serii do liderów dołączył Mads Hansen, który po kapitalnej walce przywiózł za plecami Sajfutdinowa. Wszystko to z tyłu stawki obserwował Robert Lambert i przed wyścigami nominowanymi zrobiło się 39:39.

W wyścigach nominowanych Piotr Baron zdecydował się na układ Dudek - Sajfutdinow i Lambert - Michelsen. Rosjanin z polskim paszportem odpłacił się za zaufanie i przyjechał za plecami "Duzersa". Gospodarze odzyskali prowadzenie i przed ostatnim wyścigiem byli spokojniejsi. Ostatnią gonitwę, po fascynującej walce wygrał Lambert i zapewnił "Aniołom" wygraną meczową.

Drużyna z Torunia wygrała, ale nie zachwyciła. Brawa należą się przyjezdnym, którzy pokazali hart ducha i do ostatnich metrów walczyli o punkt. To daje im powody do optymizmu przed kolejnymi spotkaniami.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 47

9. Patryk Dudek - 10 (3,1,3,0,3)

10. Robert Lambert - 10 (3,3,1,0,3)

11. Jan Kvech - 7+1 (1,2,1*,3)

12. Mikkel Michelsen - 8+1 (3,1*,2,2,0)

13. Emil Sajfutdinov - 6+1 (1,2,t,1,2*)

14. Antoni Kawczyński - 4 (3,1,0)

15. Krzysztof Lewandowski - 2 (1,0,1,t)

16. Mikołaj Duchiński - NS

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 43

1. Piotr Pawlicki - 15 (2,3,3,2,3,2)

2. Wiktor Lampart - 3 (0,1,0,2)

3. Mads Hansen - 4+2 (0,-,2*,2*,0)

4. Kacper Woryna - 7 (2,0,3,1,1)

5. Jason Doyle - 11 (2,2,3,3,1)

6. Franciszek Karczewski - 2 (2,0,0)

7. Szymon Ludwiczak - 1 (0,0,1)

8. Kacper Halkiewicz - NS

Bieg po biegu:

1. (60,07) Dudek, Pawlicki, Kvech, Hansen - 4:2

2. (61,20) Kawczyński, Karczewski, Lewandowski, Ludwiczak - 4:2 (8:4)

3. (60,08) Michelsen, Doyle, Sajfutdinow, Lampart - 4:2 (12:6)

4. (60,27) Lambert, Woryna, Kawczyński, Karczewski - 4:2 (16:8)

5. (60,24) Pawlicki, Kvech, Michelsen, Woryna - 3:3 (19:11)

6. (60,37) Pawlicki, Sajfutdinow, Lampart, Lewandowski - 2:4 (21:15)

7. (60,41) Lambert, Doyle, Dudek, Ludwiczak - 4:2 (25:17)

8. (61,49) Woryna, Hansen, Lewandowski, Kawczyński - 1:5 (26:22)

9. (60,39) Dudek, Pawlicki, Lambert, Lampart - 4:2 (30:24)

10. (60,56) Doyle, Michelsen, Kvech, Karczewski - 3:3 (33:27)

11. (61,38) Pawlicki, Michelsen, Woryna, Dudek - 2:4 (35:31)

12. (61,32) Kvech, Lampart, Ludwiczak, Lewandowski (t) - 3:3 (38:34)

13. (61,28) Doyle, Hansen, Sajfutdinow, Lambert - 1:5 (39:39)

Wyścigi nominowane:

14. (60,95) Dudek, Sajfutdinow, Woryna, Hansen - 5:1 (44:40)

15. (61,34) Lambert, Pawlicki, Doyle, Michelsen - 3:3 (47:43)

Sędzia: Piotr Lis

Widzów: ok. 12 500