Dwa horrory w ćwierćfinałach PGE Ekstraligi! Decydował ostatni bieg!

Żużel: ebut.pl Stal Gorzów - KS Apator Toruń, relacja z ćwierćfinału PGE Ekstraligi

Emil Sajfutdinow nie zdołał się wyleczyć na czas i KS Apator Toruń pojechał do Gorzowa z zamiarem stosowania "zastępstwa zawodnika". Z kolei gospodarze musieli sobie radzić bez Oskara Fajfera. Wskoczył za niego debiutant, Adam Bubba Bednar. Czech spisał się znakomicie w pierwszej serii. Za plecami przywiózł Pawła Przedpełskiego, który przeżywał gorzowski koszmar - podobnie jak w fazie zasadniczej.

Kapitan "Aniołów" pokonał tego dnia tylko Jakuba Stojanowskiego. Stal szybko objęła prowadzenie i starała się kontrolować przebieg wydarzeń. Przyjezdni bronili się za sprawą Roberta Lamberta i Patryka Dudka. Zwłaszcza ten drugi notował kapitalne spotkanie. Ważne punkty dorzucał też Krzysztof Lewandowski, który był w stanie przywieźć za plecami Stojanowskiego i Bednara.

Gorzowianie wyprowadzili mocny cios w gonitwie nr 8. Anders Thomsen i Oskar Paluch nie dali szans duetowi Lampart - Przedpełski, co zaowocowało ośmiopunktową przewagą ebut.pl Stali. Kolejnym istotnym wydarzeniem było wykluczenie dla Szymona Woźniaka z wyścigu nr 11. Lider gospodarzy zahaczył o Wiktora Lamparta i spowodował jego upadek. Zawodnik do lat 24 nie był zdolny do kontynuowania spotkania. W powtórce Paluch przedzielił duet Dudek - Rowe i zrobiło się 36:30.

Końcówka spotkania to problemy Roberta Lamberta, który najpierw przegrał podwójnie z duetem Miśkowiak - Thomsen, a później musiał uznać wyższość Palucha. Przed finałowym rozdaniem punktowym Stal prowadziła 49:35. KS Apator zdołał dokonać kosmetyki wyniku. Brytyjski lider tym razem nie zawiódł, a Dudek przyjechał przed Vaculikiem. Torunianie wiedzieli, że ten wynik daje im przepustkę do półfinału! Dlaczego? O tym w relacji z meczu ZOOleszcz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław.

ebut.pl Stal Gorzów - 51

9. Szymon Woźniak - 8 (2,3,2,w,1)

10. Jakub Miśkowiak - 7+1 (2,1,1*,3)

11. Martin Vaculik - 9+1 (1*,2,3,3,0)

12. Adam Bednar - 1 (1,0,0,-,-,-)

13. Anders Thomsen - 13+1 (3,3,3,2*,2)

14. Oskar Paluch - 11+2 (3,1*,2*,2,3)

15. Jakub Stojanowski - 2 (1,0,1)

KS Apator Toruń - 39

1. Patryk Dudek - 17 (3,3,2,3,3,2,1)

2. Paweł Przedpełski - 1+1 (0,1*,0,0,-,0)

3. Wiktor Lampart - 2 (0,1,1,-,-,-)

4. Emil Sajfutdinow - zz

5. Robert Lambert - 15 (2,3,2,2,1,2,3)

6. Krzysztof Lewandowski - 3+1 (2,0,1*,0)

7. Antoni Kawczyński - 0 (0,0,-)

8. Anders Rowe - 1 (1,0)

Sędzia: Paweł Słupski

Bieg po biegu:

1. (60,28) Dudek, Woźniak, Vaculik, Lampart - 3:3 - (3:3)

2. (60,05) Paluch, Lewandowski, Stojanowski, Kawczyński - 4:2 - (7:5)

3. (59,67) Thomsen, Lambert, Bednar, Przedpełski - 4:2 - (11:7)

4. (60,12) Dudek, Miśkowiak, Paluch, Lewandowski - 3:3 - (14:10)

5. (60,63) Lambert, Vaculik, Lampart, Bednar - 2:4 - (16:14)

6. (62,16) Thomsen, Dudek, Przedpełski, Stojanowski - 3:3 - (19:17)

7. (60,49) Woźniak, Lambert, Miśkowiak, Kawczyński - 4:2 - (23:19)

8. (61,70) Thomsen, Paluch, Lampart, Przedpełski - 5:1 - (28:20)

9. (61,16) Dudek, Woźniak, Miśkowiak, Przedpełski - 3:3 - (31:23)

10. (61,58) Vaculik, Lambert, Lewandowski, Bednar - 3:3 - (34:26)

11. (62,21) Dudek, Paluch, Rowe, Woźniak (w) - 2:4 - (36:30)

12. (61,74) Vaculik, Dudek, Stojanowski, Lewandowski - 4:2 - (40:32)

13. (61,63) Miśkowiak, Thomsen, Lambert, Rowe - 5:1 - (45:33)

14. (61,90) Paluch, Lambert, Woźniak, Przedpełski - 4:2 - (49:35)

15. (60,84) Lambert, Thomsen, Dudek, Vaculik - 2:4 - (51:39)

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią z meczu Apator - Stal

GKM - Sparta: Moc emocji przy Hallera 4

Wydawało się, że GKM nie znajduje się w złej sytuacji po pierwszym meczu ćwierćfinałowym z Betard Spartą Wrocław. Ekipa ze stolicy Dolnego Śląska wygrała 50:40. Bartłomiej Kowalski przyznał w rozmowie z naszym dziennikarzem, że spodziewali się okazalszego zwycięstwa. W niedzielny wieczór "Spartanie" przyjechali bronić przewagi, osłabieni brakiem Taia Woffindena. Do braku Brytyjczyka zdążyli się już przyzwyczaić.

Tymczasem początek rywalizacji przy Hallera 4 to prawdziwa dominacja gości. Podopieczni Dariusza Śledzia znakomicie startowali, a grudziądzanie nie byli w stanie im zagrozić na dystansie. Efekt? Po czterech wyścigach było 7:17. Liderzy Betard Sparty pokazywali pazury, a swój najlepszy mecz w historii startów na grudziądzkim owalu pokazał Dan Bewley.

- Do tej pory nie miałem lepszego. Silnik działał znakomicie, więc mogłem się pokazać z dobrej strony. Świetnie wychodziłem ze startu i jestem zadowolony. Tor nie różnił się od tego z rundy zasadniczej, ale za to działał mój silnik - powiedział nam uśmiechnięty Brytyjczyk.

GKM wrócił do rywalizacji w drugiej części zawodów. W pewnym momencie goście osiągnęli nawet 16 punktów przewagi. Wszyscy chwalili Łagutę, Janowskiego i Bewleya, ale swoje dorzucali tego dnia wszyscy, za wyjątkiem Francisa Gustsa. Dobrze wyglądał Bartłomiej Kowalski, a nawet wyścig młodzieżowy wygrała Sparta. Trener Robert Kościecha starał się pomagać rezerwami taktycznymi, choć w drugiej serii szansę dostał Kacper Pludra. Rezerwy pojawiły się w biegach 8, 10 i 11, ale wrocławianie nie stracili kontroli nad meczem. Przed wyścigami nominowanymi prowadzili 8 punktami i taką też przewagę utrzymali do końca.

W zespole "Gołębi" zawiódł Jaimon Lidsey, autor zaledwie 3 punktów i bonusa. Australijczyk nie zanotował biegowego zwycięstwa. Zero w decydującym momencie przydarzyło się Maksowi Fricke'owi, a najlepszym zawodnikiem gospodarzy ponownie był Duńczyk Michael Jepsen Jensen. Po ostatnim wyścigu kibice nerwowo oczekiwali na wieści z Gorzowa, ale z województwa lubuskiego spłynęły te złe. Dwumecze wygrały Orlen Oil Motor Lublin, ebut.pl Stal Gorzów i Betard Sparta Wroclaw, a szczęśliwym przegranym została drużyna z Torunia. Co ciekawe - ZOOleszcz GKM i KS Apator zdobyły tyle samo punktów, ale "Anioły" były wyżej po fazie zasadniczej i to dało im awans do strefy medalowej.

ZOOleszcz GKM Grudziądz - 41

9. Max Fricke - 10+1 (1,2,3,2*,2,0)

10. Jaimon Lidsey - 3+1 (1,1*,1,0,0)

11. Michael Jepsen Jensen - 12+2 (0,3,3,1*,2*,3)

12. Kacper Pludra - 1+1 (1*,0,-,-)

13. Wadim Tarasienko - 9 (2,2,t,2,3)

14. Kacper Łobodziński - 0 (0,0,-)

15. Kevin Małkiewicz - 6 (2,0,1,3)

16. Jan Przanowski - ns

Betard Sparta Wrocław - 49

1. Daniel Bewley - 11+2 (2*,3,2,3,1*)

2. Francis Gusts - 2 (0,1,0,1)

3. Artiom Łaguta - 13 (3,2,3,3,2)

4. Bartłomiej Kowalski - 7+3 (2*,1*,2*,0,2)

5. Maciej Janowski - 9+1 (3,3,1,1,1*)

6. Jakub Krawczyk - 4 (1,3,0)

7. Marcel Kowolik - 3 (3,0,t)

8. Nikodem Mikołajczyk - ns

Bieg po biegu:

1. (66,04) Łaguta, Bewley, Fricke, Jepsen Jensen - 1:5 - (1:5)

2. (67,89) Kowolik, Małkiewicz, Krawczyk, Łobodziński - 2:4 - (3:9)

3. (66,82) Janowski, Tarasienko, Pludra, Gusts - 3:3 - (6:12)

4. (67,23) Krawczyk, Kowalski, Lidsey, Łobodziński - 1:5 - (7:17)

5. (66,26) Jepsen Jensen, Łaguta, Kowalski, Pludra - 3:3 - (10:20)

6. (66,83) Bewley, Tarasienko, Gusts, Małkiewicz - 2:4 - (12:24)

7. (67,33) Janowski, Fricke, Lidsey, Kowolik - 3:3 - (15:27)

8. (67,06) Łaguta, Kowalski, Małkiewicz, Tarasienko (t) - 1:5 - (16:32)

9. (66,83) Fricke, Bewley, Lidsey, Gusts - 4:2 - (20:34)

10. (67,29) Jepsen Jensen, Fricke, Janowski, Krawczyk - 5:1 - (25:35)

11. (66,92) Bewley, Fricke, Jepsen Jensen, Kowalski - 3:3 - (28:38)

12. (67,57) Małkiewicz, Jepsen Jensen, Gusts, Kowolik (t) - 5:1 - (33:39)

13. (66,40) Łaguta, Tarasienko, Janowski, Lidsey - 2:4 - (35:43)

14. (67,05) Tarasienko, Kowalski, Janowski, Lidsey - 3:3 - (38:46)

15. (66,00) Jepsen Jensen, Łaguta, Bewley, Fricke - 3:3 - (41:49)

Sędzia: Krzysztof Meyze