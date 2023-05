Wyszedł z więzienia i po dwóch dniach wpadł w ręce policji! To, co zrobił 24-latek przeraża

Nie wiadomo, co w głowach mają ludzie, którzy robią takie rzeczy. Przedstawiciele wyżej wspominanej fundacji przekazali tę niepokojącą informację w miniony wtorek (23 maja 2023 r.). To rzecz jasna ostrzeżenie, kierowane przede wszystkim w kierunku właścicieli psów. Kiełbasa, w której zwyrodnialcy umieścili ostre szpilki to śmiertelne zagrożenie dla czworonogów. Mieszkańcy zaalarmowali o sprawie m.in. przedstawicieli toruńskiego schroniska.

Toruń. Szpilki w kiełbasach i ostrzeżenie dla właścicieli psów

W sprawie wpisu "Toruńskiej Kociej Straży" reporter "Super Expressu" skontaktował się z przedstawicielką biura prasowego KMP w Toruniu z pytaniem, czy do stróżów prawa wpłynęło zgłoszenie w tej sprawie. - W ciągu ostatniej doby na pewno takiego nie odnotowaliśmy - powiedziała mł. asp. Dominika Bocian z toruńskiej komendy.

