12-latka zginęła na torach w Tczewie! Potrącił ją pociąg towarowy. Przerażający wypadek

Michał Michalak
2025-11-24 11:16

12-latka zginęła na torach w Tczewie, po tym jak potrącił ją pociąg towarowy. Do wypadku doszło w niedzielę, 23 listopada, w późnych godzinach wieczornych. Policja nie informuje o szczegółach zdarzenia, nie wiadomo też, czy w tej sprawie wszczęto śledztwo nadzorowane przez prokuraturę. Mundurowi poinformowali tylko o znalezieniu ciała młodej osoby na linii kolejowej w Tczewie.

Tczew. 12-latka śmiertelnie potrącona przez pociąg towarowy

Autor: GoranH/ Pixabay.com 12-latka zginęła na torach w Tczewie, po tym jak potrącił ją pociąg towarowy. Do wypadku doszło w niedzielę, 23 listopada, w późnych godzinach wieczornych, zdj. ilustracyjne
  • W Tczewie doszło do tragicznego wypadku kolejowego, którego ofiarą jest 12-letnia dziewczynka.
  • Dziecko zginęło na miejscu po potrąceniu przez pociąg towarowy, a okoliczności zdarzenia są badane.
  • Policja ujawnia jedynie fakt znalezienia ciała młodej osoby na torach.
  • Dowiedz się więcej o szczegółach tej wstrząsającej tragedii.

Tczew. Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje 12-latka

12-letnia dziewczynka to ofiara śmiertelna wypadku na torach w Tczewie, do którego doszło w niedzielę, 23 listopada. Dziecko zginęło na miejscu zdarzenia wskutek obrażeń spowodowanych potrąceniem przez pociąg towarowy.

- Jedyne, co możemy ujawnić w związku ze zdarzeniem, to fakt, że na linii kolejowej znaleziono w późnych godzinach wieczornych ciało młodej osoby - powiedziała "Super Expressowi" mł. asp. Katarzyna Ożóg, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111;
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123;
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212;
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108;
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123;
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Szort Dramatyczny wypadek na torach!

