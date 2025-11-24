- W Tczewie doszło do tragicznego wypadku kolejowego, którego ofiarą jest 12-letnia dziewczynka.
- Dziecko zginęło na miejscu po potrąceniu przez pociąg towarowy, a okoliczności zdarzenia są badane.
- Policja ujawnia jedynie fakt znalezienia ciała młodej osoby na torach.
Tczew. Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje 12-latka
12-letnia dziewczynka to ofiara śmiertelna wypadku na torach w Tczewie, do którego doszło w niedzielę, 23 listopada. Dziecko zginęło na miejscu zdarzenia wskutek obrażeń spowodowanych potrąceniem przez pociąg towarowy.
- Jedyne, co możemy ujawnić w związku ze zdarzeniem, to fakt, że na linii kolejowej znaleziono w późnych godzinach wieczornych ciało młodej osoby - powiedziała "Super Expressowi" mł. asp. Katarzyna Ożóg, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.
Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111;
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123;
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212;
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108;
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123;
- Strona internetowa pokonackryzys.pl.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.