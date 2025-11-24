W Tczewie doszło do tragicznego wypadku kolejowego, którego ofiarą jest 12-letnia dziewczynka.

Dziecko zginęło na miejscu po potrąceniu przez pociąg towarowy, a okoliczności zdarzenia są badane.

Policja ujawnia jedynie fakt znalezienia ciała młodej osoby na torach.

Dowiedz się więcej o szczegółach tej wstrząsającej tragedii.

Tczew. Śmiertelny wypadek na torach. Nie żyje 12-latka

12-letnia dziewczynka to ofiara śmiertelna wypadku na torach w Tczewie, do którego doszło w niedzielę, 23 listopada. Dziecko zginęło na miejscu zdarzenia wskutek obrażeń spowodowanych potrąceniem przez pociąg towarowy.

- Jedyne, co możemy ujawnić w związku ze zdarzeniem, to fakt, że na linii kolejowej znaleziono w późnych godzinach wieczornych ciało młodej osoby - powiedziała "Super Expressowi" mł. asp. Katarzyna Ożóg, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111;

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123;

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212;

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108;

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123;

Strona internetowa pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.