14-latek sprawcą kolizji drogowej na Pomorzu. Wjechał wprost pod samochód 52-latki

14-latek bez karty rowerowej wjechał pod samochód. Sprawa trafi do sądu

W środę, 6 maja, tuż przed godziną 16:00 policjanci z Kartuz otrzymali zgłoszenie o kolizji z udziałem nieletniego rowerzysty. Na miejsce natychmiast skierowano patrol drogówki.

Jak ustalili funkcjonariusze, 14-letni chłopiec jadący rowerem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa 52-letniej kobiecie kierującej volkswagenem. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

- Zapytany przez policjantów przyznał, że nie posiada karty rowerowej. Mundurowi sporządzili dokumentację fotograficzną oraz notatkę, która trafi do sądu - informuje pomorska policja.

Policja przypomina: brak karty rowerowej może skończyć się problemami

Policja przypomina również, że od 3 marca obowiązują przepisy zakazujące dzieciom poniżej 13. roku życia poruszania się hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego po drogach publicznych. Wyjątek stanowi jedynie jazda w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

- Od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16. roku życia będą zobowiązani do używania kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego. Doprecyzowano także zasady przewożenia dzieci na rowerach i w przyczepkach rowerowych - dodają mundurowi.

Karta rowerowa jest obowiązkowa dla wszystkich niepełnoletnich rowerzystów w wieku od 10 do 18 lat. Dokument potwierdza podstawową znajomość przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Policjanci przypominają, że brak karty rowerowej podczas kolizji lub wypadku może wiązać się z dodatkowymi konsekwencjami prawnymi. Dlatego warto zadbać o to, by dzieci i młodzież posiadały odpowiednie uprawnienia przed wyjazdem na drogę.

