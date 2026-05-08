Synoptycy ujawniają, kiedy nad Bałtykiem uderzy fala upałów. Jest konkretna data!

Nadchodzi pierwsze mocne uderzenie ciepła. Temperatury mogą zaskoczyć

Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że prawdziwie letnia pogoda jest już coraz bliżej. Maj ma być spokojny i ciepły, ale bez ekstremalnych upałów. Temperatury w większości regionów będą utrzymywać się w granicach normy, co oznacza przyjemną, typowo wiosenną aurę. To dobra wiadomość dla osób planujących spacery, wycieczki rowerowe czy wyjazdy w góry.

Już w przyszłym tygodniu czeka nas jednak wyraźne ocieplenie. Wszystko przez napływ cieplejszego powietrza z południa Europy, które zacznie wypierać chłodniejsze masy znad Atlantyku.

Nawet 30 stopni nad morzem. Synoptycy wskazują konkretną datę

Jak informuje „Puls Gdańska”, w najbliższych dniach temperatury mogą wzrosnąć nawet do 24–26 stopni. Jak na region nadmorski będą to wartości zdecydowanie wyższe niż zwykle o tej porze roku. Pogodzie ma towarzyszyć dużo słońca i niewielkie zachmurzenie.

Po krótkim ochłodzeniu temperatury ponownie mocno pójdą w górę. Najgorętszym dniem może okazać się środa, 13 maja. Jak podaje portal, w Gdańsku termometry mogą pokazać nawet 30–32 stopnie, a miejscami jeszcze więcej. Najcieplej będzie po południu, gdy słońce najmocniej nagrzeje powietrze. Synoptycy ostrzegają jednak, że wraz z upałami mogą pojawić się lokalne burze.

Prognoza IMGW. Prawdziwe lato przyjdzie już w czerwcu

Długoterminowe prognozy IMGW pokazują, że czerwiec może przynieść do Polski prawdziwe lato. Meteorolodzy przewidują temperatury wyraźnie wyższe od wieloletniej normy praktycznie w całym kraju.

Średnie temperatury mają być bardzo wysokie. W Gdańsku mogą przekroczyć 15–16 stopni, a we Wrocławiu nawet 17–18 stopni. Trzeba pamiętać, że są to średnie uwzględniające również chłodniejsze noce oraz pomiary wykonywane w cieniu. W praktyce oznacza to, że w ciągu dnia temperatury mogą być znacznie wyższe.

Prognozy wskazują również, że mimo wysokich temperatur opady deszczu powinny utrzymać się w normie. Dzięki temu ryzyko suszy ma być mniejsze. To właśnie czerwiec może okazać się najlepszym momentem na rozpoczęcie urlopów i letnich wyjazdów.

Lipiec ma być już spokojniejszy pod względem pogody. Temperatury wrócą bliżej wieloletnich norm, ale nadal będzie bardzo ciepło. To wciąż ma być najgorętszy miesiąc roku. Dla przykładu we Wrocławiu średnia temperatura może wynosić nawet 19–20 stopni w cieniu, a w pełnym słońcu będzie znacznie cieplej.

