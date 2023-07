Mieszkańcy czekali na to 4 lata! Chodzi o dworzec

Debrzno. 16-latek brutalnie pobił 13-latkę, a kolega aż piał z zachwytu. Dziewczynka dostała cios w twarz

To się nie mieści w głowie! 16-letni mieszkaniec Debrzna dotkliwie pobił 13-letnią dziewczynkę, a zajście zostało sfilmowane przez jego kolegę. Na trwającym niespełna 30 sekund nagraniu, którego ze względu na wyjątkową brutalność zdecydowaliśmy się nie publikować, widać sprzeczkę dwojga nastolatków, która następnie przeradza się w sceny rodem z oktagonu MMA. - Wy***laj stąd - nakazuje 13-latce dręczyciel. Gdy ona nie chce spełnić jego żądania, nastolatek przechodzi do rękoczynów. Szarpie dziewczynkę za włosy, kopie ją, aż w końcu ciosem pięścią w twarz powala ją na ziemię. Jego "wyczyny" są filmowane przez kolegę, który aż pieje z zachwytu widząc, jak bezbronna 13-latka jest bita. - O k***wa, o k***wa dobrze - komentował podekscytowany kolega zwyrodnialca.

Sprawą zajmuje się policja. 16-latek przyznał się do zarzutu

Szokujący incydent miał miejsce 16 lipca br., a policja dowiedziała się o nim dwa dni później. Dzielnicowy z Debrzna dotarł do nagrania i je zabezpieczył, ustalił również dane osób widocznych na filmie i dane sprawcy. Zebrany materiał został przekazany do komendy w Człuchowie, gdzie 16-letni mieszkaniec Debrzna usłyszał zarzut naruszenia nietykalności 13-letniej dziewczyny. Przyznał się do zarzucanego mu czynu. Młodocianym bandytą zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich.

i Autor: STOPCHAM.PL/Twitter Sprawca usłyszał zarzut nietykalności cielesnej 13-latki. Przyznał się do zarzucanego mu czynu.

