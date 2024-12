16 milionów dla szkół na Pomorzu. Wiemy, które otrzymają pieniądze!

Umowy o dofinansowanie projektów podpisali 2 grudnia 2024 r. marszałkowie Mieczysław Struk i Marcin Skwierawski oraz przedstawiciele Gdańska oraz powiatów: wejherowskiego, kwidzyńskiego oraz słupskiego oraz lęborskiego.

"Kształcimy przyszłych specjalistów"

Dzięki środkom unijnym z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 realizowane jest kompleksowe wsparcie rozwoju infrastruktury szkół zawodowych, co przełoży się na kształcenie młodzieży, które będzie dostosowane do aktualnych potrzeb na rynku pracy - podaje pomorskie.eu

Chcemy, aby absolwenci szkół zawodowych byli dobrze przygotowani do lokalnych, rzeczywistych potrzeb zatrudnienia i nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy. Cieszę się, że realizujemy ten wyjątkowy projekt w skali kraju, który wzbudza uznanie również w innych krajach Unii Europejskiej

– podkreślał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Z pomocą w jego realizacji przychodzą środki unijne. Podpisane umowy na prawie 16 mln dofinansowania dotyczą sześciu projektów. Do tej pory, łącznie dofinansowanie otrzymały 24 projekty edukacyjne, na kwotę ponad 84 mln zł. W ramach projektów modernizowana jest infrastruktura szkół zawodowych. Powstają nowe pracownie, a te już istniejące wyposażane są w nowoczesny sprzęt. A wszystko to, aby lepiej kształcić przyszłych specjalistów w branży budowlanej, elektroenergetycznej, mechatronicznej, spedycyjnej czy gastronomiczno-hotelarskiej.

Jakie projekty?

To już kolejne umowy na dofinansowanie projektów związanych ze szkolnictwem zawodowym, jakie zostały podpisane. Tym razem dotyczą one sześciu projektów.

– Warto zaznaczyć, że wspieramy zarówno edukację w tradycyjnych zawodach, jak np. branża budowlana czy mechaniczna, ale także nowoczesne i bardzo potrzebne kierunki edukacyjne jak choćby elektromontaż i teleinformatyka – mówił Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

I tak w wejherowskiej Niepublicznej Szkole Rzemiosła zakupione zostanie nowe wyposażenie do pracowni, w których kształcą się przyszli budowlańcy. Dodatkowo szkoła zakupi symulator obrabiarki CNC. Z kolei w Gdańsku w szkole Conradinum oraz czterech innych szkołach zawodowych doposażonych zostanie łącznie aż 26 pracowni. Uczą się w nich przyszli specjaliści w dziedzinie teleinformatyki, mechatroniki czy elektro-energetyki. Drugi projekt realizowany w Gdańsku obejmuje m.in. poprawę jakości kształcenia techników informatyków w technikum nr. 1 im. Wiesława Szajdy. W powiecie kwidzyńskim w trzech szkołach kształcenia zawodowego nowe pomoce dydaktyczne trafią do pracowni do nauki m.in. transportu drogowego. Modernizacja infrastruktury szkolnej sieci informatycznej i zakup specjalistycznego sprzętu do nauki elektroenergetyków i mechaników to zadanie, które będzie realizowane w powiecie słupskim. Ostatni projekt w powiecie lęborskim, to modernizacja budynków dydaktycznych w trzech szkołach zawodowych oraz zakup wyposażenia pracownik dla techników hotelarstwa, techników żywienia i usług gastronomicznych.

Źródło: pomorskie.eu