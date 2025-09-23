Legendarny Fiat 126p. W PRL-u każdy o nim marzył

Autem, które dominowało na polskich ulicach przez wiele lat, a w szczególności w okresie PRL-u był oczywiście legendarny Maluch, a w zasadzie Fiat 126p. W ciągu blisko 30 lat w Polsce i we Włoszech wyprodukowano w sumie ponad 4,6 mln owych samochodów, więc to naprawdę wyjątkowo wysoki wynik. Maluch był autem małym, tanim i prostym w naprawie i to właśnie ten ostatni aspekt najbardziej zachęcał do zakupu. Pojazd - jak można się domyślać - miał też wiele minusów, w tym słaby silnik, lecz mimo to wzbudzał zainteresowanie i robi to nawet dziś.

Współcześnie lubowanie się w klasykach jest dość popularne i spora część osób gromadzi w przydomowych garażach kultowe Maluchy. Niezastąpioną legendę PRL-owskich dróg nadal można więc spotkać i - co ciekawe - okazuje się, iż możliwe, że za jakiś czas takowych aut pojawi się jeszcze więcej. Nie będą to jednak samochody sprzed lat, a nowa generacja Fiata 126p, który według wstępnych założeń prawdopodobnie dołączy do grona aut elektrycznych!

Nowy Maluch powróci do Polski? Powstał projekt i wizualizacje!

Rewelacyjna wieść obiegła świat już w 2020 roku, a mianowicie informacja o pomyśle przywrócenia Fiata 126p w nowej i ulepszonej wersji. Niestety wówczas cały świat na chwilę się zatrzymał, bowiem rozpoczęła się pandemia i tym samym producent nie zdecydował się na produkcję.

Teraz jednak powrót kultowego Malucha może stać się rzeczywistością - dlaczego? Okazuje się, że w środowisku motoryzacyjnym zachodzi sporo zmian, a mianowicie koszty idą w górę, więc stworzenie auta nieco bardziej budżetowego, które na samym wstępie miałoby wielu fanów, wydaje się być strzałem w dziesiątkę!

W sieci można natknąć się na nieoficjalne projekty nowej generacji Fiata 126p. W większości przypadków widzimy, iż samochód zachowałby swoje klasyczne kształty, lecz najprawdopodobniej miałby zasilanie elektryczne, które współcześnie jest coraz chętniej wybierane.

Przeczytaj także: Maluchami przejadą 1700 kilometrów z Krakowa pod Monte Cassino. Na czele legendarny rajdowiec

W tej nowej koncepcji 126 nie traci swojej tożsamości, ale raczej ją wzmacnia [...] Zdecydowaliśmy się zachować, przyjmując nową interpretację, kontur i kilka niepowtarzalnych elementów stylistycznych, takich jak zwężający się z tyłu dach i kwadratowe reflektory zdominowane przez charakterystyczną linię otaczającą pojazd - podkreślali twórcy projektu, cytuje portal eska.pl.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć, w której znajdziecie wizualizacje projektu, zachęcamy do sprawdzenia.

Fiat 126p pomagał przy pracy na lotnisku w Balicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.