17-latek wpadł w galerii handlowej przez zdjęcie opublikowane na Facebooku. Młody Ukrainiec ma kłopoty!

Seniorka straciła 98 tysięcy złotych. Gdańska policja na tropie 17-latka

W grudniu ubiegłego roku mieszkanka Pomorza odebrała telefon od oszustów podających się za pracowników banku. Kobieta uwierzyła, że jej pieniądze są zagrożone i postępowała zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. W efekcie przekazała swoje karty bankowe młodemu mężczyźnie, który pojawił się pod jej mieszkaniem. Niedługo później z jej rachunku bankowego zniknęło 98 tysięcy złotych.

Podczas prowadzonego postępowania śledczy zabezpieczyli zapis monitoringu, na którym widać osobę wypłacającą gotówkę z bankomatu. Nagranie okazało się kluczowe dla sprawy i pozwoliło funkcjonariuszom wytypować nastolatka podejrzewanego o udział w oszustwie.

„- W ostatnim czasie wizerunek nastolatka został rozpowszechniony w mediach społecznościowych z informacją, że jest on podejrzewany o oszustwo. W miniony wtorek policjant z Wydziału dw. Z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podczas realizacji czynności służbowych do innej sprawy w galerii handlowej, rozpoznał nastolatka, który był podejrzewany o popełnienie tego przestępstwa – informują gdańscy funkcjonariusze.”

17-letni Ukrainiec w rękach policji. Decyzja sądu o ośrodku wychowawczym

Policjant zatrzymał podejrzanego, którym okazał się 17-letni obywatel Ukrainy. Nastolatek trafił do komendy, gdzie wykonano z nim wszystkie wymagane czynności procesowe. O jego dalszym losie zdecydował sąd, kierując go do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

„- Policjanci coraz częściej odnotowują przypadki, w których nieletni stają się »odbierakami« w oszustwach metodą »na pracownika baku«, czy innych wariantach tego przestępstwa. Młodzi ludzie, kuszeni szybkim i łatwym zarobkiem, podejmują się odebrania pieniędzy od niczego nieświadomych ofiar lub z bankomatów i przekazywania ich przestępcom – tłumaczą policjanci.”

Mundurowi zwracają uwagę, że wielu nieletnich nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji takich działań. Tymczasem udział w odbieraniu pieniędzy od ofiar oszustw oznacza współudział w przestępstwie i może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, które wpłyną na ich dalsze życie.

„- Apelujemy do rodziców i opiekunów: bądźcie czujni i rozmawiajcie ze swoimi dziećmi o zagrożeniach! Przestępcy bardzo często docierają do młodych ludzi przez Internet, media społecznościowe lub grupy dyskusyjne, oferując im »pracę dorywczą«, polegającą na szybkim przekazaniu gotówki. Za takim ogłoszeniem nigdy nie stoi uczciwy pracodawca, lecz grupa przestępcza – dodają mundurowi.”

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