Rajska plaża wprowadza surowe zakazy. Turyści wściekli na nowe przepisy

Nowe zasady na plaży Punta Molentis. Turyści zaskoczeni zmianami

Jeden z najbardziej znanych włoskich kurortów zdecydował się na wdrożenie rygorystycznych regulacji, które natychmiast wywołały gorące dyskusje wśród przyjezdnych i w sieci. Głównym powodem zamieszania są nowe wytyczne obowiązujące na Punta Molentis, powszechnie uznawanej za jedno z najbardziej malowniczych miejsc na wyspie.

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Punta Molentis [ZDJĘCIA]

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Zmiany na plaży Punta Molentis wywołują ogromne emocje

Zlokalizowana na południowo-wschodnim brzegu wyspy Punta Molentis przyciąga rzesze ludzi ze względu na swoją przejrzystą wodę i niezwykłe, dziewicze widoki. Obecnie urokliwa lokalizacja stała się jednak przykładem radykalnego podejścia do ochrony lokalnego środowiska i ścisłego limitowania ruchu wczasowiczów. Prawdziwą burzę wywołał jednak całkowity zakaz swobodnego rozkładania własnych parasoli dających cień.

Na plażę bez parasola. Nowe przepisy wprowadzają zakaz

W świetle świeżo wprowadzonych wytycznych własny parasol mogą rozstawić:

wyłącznie rodziny z dziećmi poniżej 10. roku życia,

osoby powyżej 65. roku życia.

Wszyscy inni urlopowicze są zmuszeni do szukania naturalnego cienia lub korzystania z opcji udostępnianych bezpośrednio na terenie kąpieliska. Oczywiście surowo wzbronione jest tam również rozkładanie znanych nam dobrze z polskich plaż parawanów oraz namiotów plażowych. Jakie jeszcze zmiany czekają na plażowiczów i dlaczego je wprowadzono? Jest rozsądne wyjaśnienie.

Ograniczenia dla turystów na plaży. Konieczna rezerwacja i opłaty

Lokalne władze podjęły również decyzję o radykalnym zmniejszeniu liczby gości przebywających na terenie kąpieliska. Obecnie na miejscu może znajdować się 150 osób równocześnie, co wymusza na chętnych wcześniejsze zarezerwowanie terminu wizyty. Samo zabukowanie terminu nie wystarczy, ponieważ warunkiem wejścia jest wcześniejsze uiszczenie należności. Cennik za możliwość wejścia na Punta Molentis wygląda następująco:

10 euro dla osób przyjeżdżających drogą lądową,

5 euro dla turystów przypływających łodziami.

Z jakiego powodu podjęto tak zdecydowane kroki? Wszystko to ma związek z dramatyczną sytuacją, która rozegrała się w 2025 roku. Wtedy to w okolicach Punta Molentis pojawił się groźny pożar, a mnóstwo urlopowiczów musiało być ratowanych drogą morską, ponieważ gęsto rozstawione parasole zablokowały drogi ewakuacyjne na lądzie.