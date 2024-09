i Autor: Ośrodek Andrzeja Grubby / Facebook 17-letni Marcel zadziwił świat. Trenuje w Gdańsku, za granicą odnosi wspaniałe sukcesy

Brawo!

17-letni Marcel zadziwił świat. Trenuje w Gdańsku, za granicą odnosi wspaniałe sukcesy

Ma dopiero 17 lat. Jest już mistrzem Polski juniorów. Ewidentnie ma talent do gry w tenisa stołowego, jednak to, co Marcel Błaszczyk zrobił w chorwackim Varazdinie, przechodzi najśmielsze oczekiwania jego trenerów. Na międzynarodowym turnieju rangi WTT Youth Contender, zdobył złoty medal w grze pojedynczej do lat 19. Grał niesamowicie! Cztery mecze wygrał w stosunku 3:2. Po dramatycznych pojedynkach ogrywał rywali z kontynentu azjatyckiego.