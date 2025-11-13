18-latka rzuciła się na kierowcę autobusu! Powód poraża. Szok w Gdańsku

Policja w Gdańsku zatrzymała 18-latkę, która uderzyła w twarz kierowcę autobusu miejskiego. Jak ujawnili mundurowi w czwartek, 13 listopada, gdy pojazd zbliżał się do przystanku przy ul. Platynowej, dziewczyna zaczęła gwałtownie uderzać w przycisk otwierania drzwi, które jeszcze szarpała. Gdy mężczyzna zwrócił jej uwagę, zaatakowała go. Była nietrzeźwa, a w kieszeni miała zakazane substancje.

Gdańsk. 18-latka uderzyła w twarz kierowcę autobusu

Gdańsk. 18-latka uderzyła w twarz kierowcę autobusu

82 porcji klefedronu i 3 porcje marihuany znaleziono przy 18-latce, która uderzyła w twarz kierowcę autobusu miejskiego w Gdańsku. Nietrzeźwa nastolatka miała we krwi ponad promil alkoholu, gdy w w sobotę, 8 listopada, wieczorem, jechała pojazdem razem z innymi pasażerami. Gdy autobus zbliżał się do przystanku przy ul. Platynowej, 18-latka zaczęła uderzać w przycisk do otwierania drzwi, szarpiąc je.

- Po zatrzymaniu pojazdu kierowca podszedł do kobiety i zwrócił jej uwagę. Wtedy 18-latka obróciła się i uderzyła kierowcę w twarz. Pokrzywdzony wspólnie ze świadkiem obezwładnili agresywną oraz nietrzeźwą kobietę i wezwali policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali 18-latkę - poinformowała Komenda Miejska Policji w Gdańsku.

Po wytrzeźwieniu podejrzana usłyszała zarzuty za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego i za posiadanie narkotyków. Za te przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

- Przypominamy, że kierowcy i motorniczy w transporcie publicznym, podczas pełnienia obowiązków służbowych, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej funkcjonariuszowi publicznemu - czytamy w komunikacie mundurowych.

Furiat zaatakował kierowcę autobusu. Wszystko się nagrało, teraz szuka go policja

