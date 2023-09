2-letni Grześ zginął w tragicznym wypadku! Jego ciężarna mama walczy o życie

Gwałcił córkę i reklamował ją w internecie. "Gorąca laska do wzięcia"

Grześ miał dopiero dwa lata. Był oczkiem w głowie mamy Agnieszki i taty Piotra. Dobrze wiedział, że za kilka miesięcy będzie miał młodszą siostrę lub braciszka. Niestety jedna chwila odmieniła wszystko. Doszło do tragicznego wypadku i teraz lekarze w szpitalu walczą o życie jego mamy. 2-letniego Grzesia nie udało się uratować... - Gdy przyjechaliśmy na miejsce to wyglądało to tragicznie - powiedział nam jeden z policjantów.

Czytaj: Tragiczny wypadek na Kaszubach. Zginęło 2-letnie dziecko, a ciężarna matka walczy o życie!

Przypomnijmy - do wypadku doszło w środę, 20 września około godziny 17.00. Wtedy to ktoś zadzwonił pod numer alarmowy. - Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze pomiędzy Wysinem a Wysinem Chrusty gm. Liniewo. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce wypadku, przesłuchali świadków, przeprowadzili oględziny, wykonali dokumentację fotograficzną oraz wyjaśniali okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora - wyjaśnia nam rzecznik policji z Kościerzyny.

Jak informuje policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-letnia kierująca samochodem marki Skoda Fabia, straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo i dachowała.

- Na miejscu zginęło dwuletnie dziecko. Kierująca z obrażeniami trafiła do szpitala. Teraz policjanci szczegółowo wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia oraz apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i ostrożność na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od nas samych i od decyzji, które podejmujemy - czytamy w oficjalnym komunikacie policji.