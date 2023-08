36-latek z Ukrainy aresztowany w Gdańsku. Zawartość reklamówki mówiła wszystko

Niewiarygodne, co właściciele tej restauracji nad Bałtykiem napisali przed wejściem. Klienci przystają i przecierają oczy ze zdumienia!

Co mówią mieszkańcy?

Kryminalni z Gdańska ustalili wcześniej, że Ukrainiec może w mieszkaniu ukrywać narkotyki. 36-latka zauważyli w pobliżu. Delikwent zaczął się nerwowo zachowywać i próbował ukryć "skarby" pod bluzą, co potwierdzało przypuszczenia funkcjonariuszy. - Policjanci przeprowadzili kontrolę, podczas której ujawnili i zabezpieczyli przy mężczyźnie reklamówkę z narkotykami. Zabezpieczone zabronione substancje m.in. amfetamina, marihuana oraz mefedron zostały przekazane do badań biegłemu sądowemu, a mężczyzna trafił do policyjnego aresztu - czytamy w komunikacie KMP w Gdańsku.

Gdańsk: Policja zatrzymała 36-latka z Ukrainy. Grozi mu 10 lat więzienia

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 36-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Dodatkowo sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie tymczasowego trzymiesięcznego aresztu. - Za pozsiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara nawet 10 lat więzienia - podsumowują gdańscy policjanci.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy kary za posiadanie znacznej ilości narkotyków powinny być wyższe? tak nie nie mam zdania