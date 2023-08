46-latek zadeptał małe kotki na śmierć. Nie miały żadnych szans

Wyjątkowo ohydnego i brutalnego czynu dopuścił się 46-letni mieszkaniec gminy Kościerzyna. W środę, 2 sierpnia policja otrzymała sygnał od zgłaszającej, że 46-latek zabił dwa małe kotki w wyjątkowo okrutny sposób. Na miejscu funkcjonariusze zastali zgłaszającą i pracownika fundacji „Animals”, którzy powiadomili, że mężczyzna na swojej posesji zabił dwa małe kotki zadeptując je na śmierć. Policjanci zatrzymali 46-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego, który trafił do policyjnego aresztu. Mundurowi zabezpieczyli również truchła zwierząt do badań, przesłuchali świadków i wykonali oględziny. Zatrzymany mężczyzna prawdopodobnie usłyszy zarzut zabicia zwierząt, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

