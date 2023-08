1,5-roczna dziewczynka wypadła z okna pod Bytowem. W domu pijana matka

Śmigłowiec LPR zabrał 1,5-roczną dziewczynkę, która wypadła z okna w miejscowości Jesień pod Bytowem. Wszystko widział w czwartek, 3 sierpnia, przypadkowy świadek, który ok. godz. 13 powiadomił służby ratownicze. Poszkodowana w nieznanych okolicznościach wypadła z okna na 1. piętrze budynku wielorodzinnego, a tamtejsza policja ustaliła, że wszystko działo się, gdy w mieszkaniu była jej matka. 35-latka, z którą przebywało również czworo innych dzieci, była pijana i miała we krwi ponad 1,5 promila alkoholu. Rodzeństwo zostało zabrane z lokum, ale nie wiadomo jeszcze, czy trafią pod opiekę lokalnego ośrodka pomocy społecznej, czy któregoś z członków rodziny. Tymczasem ich siostrzyczka została zabrana do szpitala z obrażeniami ciała przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - nie wiadomo, w jakim jest stanie. Szczegółowe okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.

