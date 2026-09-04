47-letnia obywatelka Peru przyleciała do Gdańska z Madrytu. Na lotnisku zgarnęła ją Straż Graniczna

Przyleciała z Madrytu do Gdańska. Podczas kontroli wyszło na jaw, że jest poszukiwana

Do zatrzymania doszło 2 września na lotnisku w Gdańsku. 47-letnia obywatelka Peru przyleciała do stolicy Pomorza samolotem rejsowym z Madrytu. Podczas legitymowania cudzoziemki funkcjonariusze miejscowej Placówki Straży Granicznej sprawdzili jej dane w dostępnych systemach.

- Czerwona nota została opublikowana przez Interpol w Limie w związku z nabywaniem i sprzedażą amfetaminy, konopi indyjskich oraz chlorowodorku kokainy. Straż Graniczna osadziła cudzoziemkę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych – informuje Tadeusz Gruchalla-Wensierski z zespołu prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

47-letnia Peruwianka trafi do prokuratury

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Straż Graniczną zatrzymana 47-latka zostanie przekazana Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. Dalsze czynności będą prowadzone w związku z międzynarodowymi poszukiwaniami kobiety.

Czerwona nota Interpolu jest międzynarodowym komunikatem. Stosuje się ją w sprawach dotyczących poważnych przestępstw.

- Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy komunikat o poszukiwaniu osoby w celu jej zatrzymania i ekstradycji w związku z poważnym przestępstwem. Chodzi o morderstwa, gwałty, działalność narkotykową, fałszerstwa czy przestępczość zorganizowaną - dodaje Tadeusz Gruchalla-Wensierski z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

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