Jesień w Polsce coraz bliżej? IMGW ostrzega przed silnym deszczem. Spadnie nawet do 35 litrów wody!

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-09-04 8:29

Kalendarzowe lato dobiega już końca, a pogoda zaczyna coraz wyraźniej przypominać nam o nadchodzącej jesieni. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla części północnej Polski. Miejscami może spaść nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty będą obowiązywać w piątek, 4 września przez kilka godzin.

Jesień w Polsce coraz bliżej? IMGW ostrzega przed silnym deszczem. Spadnie nawet do 35 litrów wody!
Autor: Pixabay.com

Jesień 2026 coraz bliżej. Kiedy kończy się lato?

Choć do kalendarzowej jesieni pozostało jeszcze trochę czasu, meteorologiczna jesień trwa już od kilku dni. Jej początek przypada bowiem każdego roku 1 września. Równolegle mamy jeszcze końcówkę kalendarzowego lata, które potrwa już tylko do 22 września. Dzień później, 23 września, rozpocznie się jesień.

W 2026 roku tego samego dnia rozpocznie się również jesień astronomiczna. Jej początek związany jest z równonocą jesienną, kiedy Słońce przechodzi przez punkt Wagi, a jego promienie padają prostopadle na równik. Na półkuli północnej moment ten przypada zazwyczaj 22 lub 23 września. W tym roku będzie to środa, 23 września.

Na prawdziwie jesienną pogodę nie trzeba jednak czekać do końca miesiąca. W najbliższych godzinach nad część kraju dotrą fronty atmosferyczne, które przyniosą intensywne opady deszczu. IMGW wydał w związku z tym ostrzeżenia meteorologiczne.

IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem. Gdzie będzie padać?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem obejmują województwo pomorskie oraz znaczną część województwa zachodniopomorskiego – z wyjątkiem pasa południowych powiatów. Alerty wydano również dla centralnej i północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Na obszarach objętych ostrzeżeniami prognozowane są opady o umiarkowanym, a miejscami silnym natężeniu. Według synoptyków suma opadów może wynieść od 30 do 35 litrów wody na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w piątek, 4 września o godz. 10 i pozostaną w mocy do godz. 20 tego samego dnia. IMGW zaleca zachowanie ostrożności i śledzenie kolejnych komunikatów oraz aktualnej sytuacji pogodowej.

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