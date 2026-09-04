Jesień w Polsce coraz bliżej? IMGW ostrzega przed silnym deszczem. Spadnie nawet do 35 litrów wody!

Jesień 2026 coraz bliżej. Kiedy kończy się lato?

Choć do kalendarzowej jesieni pozostało jeszcze trochę czasu, meteorologiczna jesień trwa już od kilku dni. Jej początek przypada bowiem każdego roku 1 września. Równolegle mamy jeszcze końcówkę kalendarzowego lata, które potrwa już tylko do 22 września. Dzień później, 23 września, rozpocznie się jesień.

W 2026 roku tego samego dnia rozpocznie się również jesień astronomiczna. Jej początek związany jest z równonocą jesienną, kiedy Słońce przechodzi przez punkt Wagi, a jego promienie padają prostopadle na równik. Na półkuli północnej moment ten przypada zazwyczaj 22 lub 23 września. W tym roku będzie to środa, 23 września.

Na prawdziwie jesienną pogodę nie trzeba jednak czekać do końca miesiąca. W najbliższych godzinach nad część kraju dotrą fronty atmosferyczne, które przyniosą intensywne opady deszczu. IMGW wydał w związku z tym ostrzeżenia meteorologiczne.

IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem. Gdzie będzie padać?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem obejmują województwo pomorskie oraz znaczną część województwa zachodniopomorskiego – z wyjątkiem pasa południowych powiatów. Alerty wydano również dla centralnej i północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Na obszarach objętych ostrzeżeniami prognozowane są opady o umiarkowanym, a miejscami silnym natężeniu. Według synoptyków suma opadów może wynieść od 30 do 35 litrów wody na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w piątek, 4 września o godz. 10 i pozostaną w mocy do godz. 20 tego samego dnia. IMGW zaleca zachowanie ostrożności i śledzenie kolejnych komunikatów oraz aktualnej sytuacji pogodowej.

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